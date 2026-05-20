Martyna Wojciechowska złamała kręgosłup w wypadku. "Nie ma dnia, żebym dalej nie odczuwała"

Martyna Wojciechowska ujawnia całą prawdę o życiu! Podróżniczka szczerze o macierzyństwie i traumach, które ją ukształtowały.

Martyna Wojciechowska, ikona polskiego podróżnictwa i dziennikarstwa, od lat konsekwentnie chroni swoje życie prywatne. Unika medialnego zgiełku wokół swoich związków czy wychowywania córki. Jednak jej najnowsza książka Martyny Wojciechowskiej okazuje się być prawdziwą bombą intymnych wyznań, która wstrząśnie czytelnikami. W rozmowie z "Super Expressem", Martyna Wojciechowska otwarcie przyznaje, że nigdy wcześniej nie odsłoniła tak wiele. Podróżniczka bez ogródek opowiada o trudach macierzyństwa, które porównuje do zdobywania najwyższych szczytów, a nawet stawia je ponad nimi.

Wspomina też konsekwencje poważnego wypadku, z którymi Martyna Wojciechowska zmaga się do dziś. Jej słowa to głęboka wiwisekcja duszy, pełna zaskakujących refleksji na temat siły, bólu i nadziei. To będzie lektura, która na długo pozostanie w pamięci i pozwoli poznać prawdziwą twarz jednej z najbardziej inspirujących Polek. Czytelniczki będą miały okazję zajrzeć za kulisy pozornie idealnego świata gwiazdy i zrozumieć, jak wiele kosztuje bycie sobą, gdy przeszłość wciąż daje o sobie znać. To wyznanie bez precedensu, które zaskoczyło nawet najbliższych.

Martyna Wojciechowska o nowej książce "Mount Everest. 20 lat później"

Mimo że Martyna Wojciechowska zawsze kojarzyła się z osobą niechętną do opowiadania o swoich osobistych doświadczeniach, zwłaszcza o związkach czy dziecku, nowa publikacja stanowi przełom. Dziennikarka nie kryje, że decyzja o tak głębokim odsłonięciu się nie była łatwa. Obawy zawsze towarzyszą takim krokom, ale jak sama podkreśla, jej motywacja była silniejsza niż lęk przed oceną.

- Zawsze jest jakaś obawa, ale kiedy oddaję czytelniczkom książkę w ręce, to ona już żyje swoim życiem. Szczerze przyznaję, że w tej książce jest znacznie więcej niż kiedykolwiek chciałam odsłonić przed światem, ale gdybym nie uważała, że ma to sens i że czemuś to może posłużyć, to bym tego nie zrobiła

– wyznała w rozmowie z Aleksandrą Pajewską-Klucznik. Te słowa dobitnie świadczą o tym, że dla Martyny Wojciechowskiej celem było coś więcej niż tylko autopromocja. Chciała, aby jej doświadczenia mogły być inspiracją i wsparciem dla innych, zwłaszcza dla tych, którzy mierzą się z podobnymi wyzwaniami.

Zobacz również: Od Jolanty Kwaśniewskiej po Bedoesa i Krychowiaka. Tłum gwiazd na premierze książki Martyny Wojciechowskiej

Martyna Wojciechowska o macierzyństwie: "Mount Everest to absolutny pikuś!"

Wśród najbardziej poruszających wyznań Martyny Wojciechowskiej znalazły się te dotyczące macierzyństwa. Znana z ekstremalnych wyzwań i zdobywania najwyższych szczytów świata, podróżniczka nieoczekiwanie wskazała na zupełnie inną "górę" jako tę najtrudniejszą do pokonania. Jej szczere słowa na temat roli matki z pewnością zaskoczą wielu fanów, którzy widzieli w niej symbol nieustraszonej siły.

- Uczciwe opowiedzenie o tym, jak dzisiaj postrzegam moją drogę, którą pokonałam, jak bardzo było mi trudno, może być pomocne dla wielu osób. Też ta głęboka świadomość, że Mount Everest to jest pewien symbol. To jest tylko jedna z wielu gór, które przyszło mi w moim życiu pokonać. Swoją drogą najtrudniejszą jest macierzyństwo, naprawdę. Bycie mamą to jest największe wyzwanie, więc Everest przy tym to jest absolutny pikuś!

– zdradziła gwiazda. To porównanie, choć szokujące, doskonale oddaje skalę wyzwań, z jakimi boryka się Martyna Wojciechowska w codziennym życiu. Pokazuje, że nawet dla osoby o tak niezwykłej sile ducha, jaką jest ona, rola matki stanowi największe, najbardziej wymagające zadanie.

Zobacz również: Martyna Wojciechowska w tragicznym wypadku straciła przyjaciela. Walczyła z poczuciem winy, sprawiała sobie ból

Wypadek Martyny Wojciechowskiej i ukryty ból. Jak podróżniczka radzi sobie z traumą?

Życie i kariera Martyny Wojciechowskiej to bez wątpienia mozaika sukcesów i bolesnych doświadczeń. Ogromne osiągnięcia zawodowe, wspaniałe córki, z których jest niezwykle dumna, przeplatają się z tragicznymi wydarzeniami. Mowa tu o dwóch poważnych wypadkach Martyny Wojciechowskiej – motocyklowym i samochodowym – oraz stracie bliskich osób, o czym podróżniczka również odważnie opowiedziała w swojej książce. Mimo tych wszystkich trudności, Martyna Wojciechowska zawsze sprawia wrażenie osoby pełnej pozytywnej energii, uśmiechniętej i optymistycznej. Czy utrzymanie tej fasady kosztuje ją wiele? Okazuje się, że tak, a skutki dawnych traum towarzyszą jej każdego dnia.

- Ja wciąż twierdzę, że w życiu spotkało mnie znacznie więcej dobrych rzeczy niż złych, znacznie więcej takich rzeczy, które dają nadzieję, dają wsparcie, są pokrzepieniem ogromnym i dlatego mam potrzebę się nimi dzielić

– podkreśla prowadząca "Kobieta na krańcu świata". Jednak otwarcie przyznaje, że powrót do tematu wypadku, w którym złamała kręgosłup, wciąż budzi bolesne wspomnienia i fizyczne konsekwencje. Na pytanie o to, czy nadal odczuwa skutki tamtego zdarzenia, jej odpowiedź jest jednoznaczna i wstrząsająca:

- Ależ odczuwam. Nie ma dnia, żebym nie odczuwała jakiegoś dyskomfortu. Po prostu przywykłam do tego. To jest trochę jak szum informacyjny, który gdzieś tam w tle jest i na pewno nie zniechęca mnie do tego, żeby przesuwać kolejne horyzonty.

Te słowa ukazują niezwykłą siłę i determinację Martyny Wojciechowskiej, która pomimo codziennego bólu Martyny Wojciechowskiej i dyskomfortu, nie poddaje się i nadal patrzy w przyszłość z nadzieją. Jej historia to dowód na to, że prawdziwa siła tkwi w umiejętności podnoszenia się po upadkach i czerpania z nich motywacji do dalszego działania.

Zobacz również: Martyna Wojciechowska przeprosiła córkę. "Chciałam dobrze, a nie rozumiałam"