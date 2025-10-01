Martyna Wojciechowska przeprosiła córkę. "Chciałam dobrze, a nie rozumiałam"

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2025-10-01 4:35

Martyna Wojciechowska otwarcie mówi o błędach wychowawczych i przeprasza córkę. W szczerej rozmowie z nami podkreśla, że rodzice – często nieświadomie – przyczyniają się do problemów młodych ludzi z samooceną i zdrowiem psychicznym. Wskazuje, że świat, w którym dorastają dzieci, jest zupełnie inny niż ten, który pamiętają dorośli, a kluczem do lepszych relacji jest rozmowa, zrozumienie i odpowiedzialność.

Super Express: Z czego wynika skrajnie niska samoocena wśród dzieci? Z przeprowadzonego przez Twoją fundację badania dowiadujemy się, że ten problem dotyka aż 46% młodych osób.

Martyna Wojciechowska: Wynika z bardzo wielu czynników. My, dorośli, mamy tu ogromną rolę do odegrania. I to nie jest tak, że nie kochamy naszych dzieci – kochamy je, ale czasem robimy rzeczy, które wydają nam się dla nich najlepsze, a wcale takie nie są. Warto się doedukować i zrozumieć, że czasy całkowicie się zmieniły. To, że kiedyś sami byliśmy młodzi, nie oznacza, że wiemy, jak to dziś wygląda. Świat jest pełen wyzwań, porównań i presji. Chciałabym, żebyśmy przede wszystkim pytali nasze dzieci, czego one potrzebują, zamiast mówić im z góry: "wiemy lepiej". Bo często… nie wiemy.

Przeczytaj także: Córka Karola Nawrockiego zaatakowana przez hejterów! Stanowcza reakcja Rzecznika Praw Dziecka

Czy spotykasz się z opiniami, że zdrowie psychiczne to wymysł obecnych czasów? Że "kiedyś tego nie było"?

– Tak, bardzo często. Rozumiem, że rodzice mają takie przeświadczenie, ale różnica między pokoleniami jest dziś gigantyczna. Nigdy wcześniej coś takiego się nie wydarzyło. Jeśli dziecko mówi, że doświadcza hejtu – a 66% młodych osób go doświadcza – i że to dla niego "koniec świata", to naprawdę tak jest. A my, dorośli, mówimy: "przesadzasz, jutro to się skończy". To jest kompletnie inne doświadczenie. Dlatego zapraszam rodziców, by spojrzeli na świat oczami swoich dzieci. Cyberprzemoc dzieje się w internecie – medium, które my, dorośli, stworzyliśmy i bez kontroli daliśmy w ręce dzieci. To my sami często nie umiemy regulować emocji, więc jak mielibyśmy nauczyć tego młodych?

Poruszyłaś też temat internetu. Udostępnianie zdjęć dzieci w sieci może być niebezpieczne?

– Jestem zdecydowaną przeciwniczką sharentingu, choć przyznaję – kiedyś sama to robiłam. Moja córka ma dziś prawie 18 lat i gdy była mała, udostępniałam jej zdjęcia, bo nie rozumiałam wtedy zagrożeń. Dziś wiemy, że to niebezpieczne. Te materiały mogą być wykorzystane w różny sposób, a poza tym każde dziecko ma prawo decydować o sobie. Tyle że nie możemy pytać dziesięciolatka czy piętnastolatka, czy zgadza się na publikację – bo ono nie ma jeszcze świadomości konsekwencji. Dlatego apeluję: bądźmy bardziej roztropni.

Ostatnio jedna z celebrytek założyła fundację, która chce "odczarować" sharenting. Co o tym sądzisz?

– Jestem przeciwna takim działaniom, ale nie zamierzam nikogo pouczać. Są badania, są eksperci – i wiadomo, że sharenting jest dla dzieci szkodliwy. Ja, jako mama, podejmuję świadome decyzje, by moje dziecko przed tym chronić.

Właśnie tu pojawia się projekt Młode Głowy.

– Zapraszamy do korzystania z naszych treści edukacyjnych. Prowadzimy program profilaktyczny, z którego skorzystało już ponad 700 tysięcy młodych osób, a w zasięgu mamy ponad 1,2 miliona. Wiemy, że to działa, bo nauczyciele potrzebują konkretnych, prostych w użyciu narzędzi – i my im je dajemy. Co ważne, robimy to za darmo, bo taka jest misja Fundacji Unaweza. To ogromne wyzwanie być dziś rodzicem – znacznie trudniejsze niż kiedykolwiek. Dlatego przytulam wszystkich rodziców.

Warto podkreślić, że rodzice też mogą popełniać błędy.

– Oczywiście, ja też je popełniałam. Przeprosiłam moją córkę za to, bo chciałam dobrze, a nie rozumiałam pewnych rzeczy. Dopiero rozmowy o tym, czego ona naprawdę potrzebuje, zmieniły nasze relacje. Rodzic nie powinien się przyjaźnić z dzieckiem – powinien być oparciem i przykładem. Dziecko musi wiedzieć, że może zaufać rodzicowi, bo ten go nie zawiedzie. Dlatego zachęcam rodziców, by wzięli odpowiedzialność – nie tylko szukali winnych na zewnątrz, ale też zastanowili się, co mogą zrobić w domu.

Wasze działania pokazują, że ta zmiana jest możliwa. Dziękuję za rozmowę.

Super Express Google News
Martyna Wojciechowska
34 zdjęcia
Sonda
Czy uważasz, że Martyna Wojciechowska jest skuteczną aktywistką społeczną?
Martyna Wojciechowska o zdrowiu psychicznym dzieci: rodzice często nie wiedzą lepiej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTYNA WOJCIECHOWSKA