Małgorzata Socha musiała pożegnać męża i dzieci. Poruszające rozstanie przed daleką podróżą

Trudne rozstanie z rodziną na lotnisku

Kiedy Małgorzata Socha dostała propozycję wzięcia udziału w programie "Azja Express" z pewnością nie było jej łatwo podjąć decyzję. Przede wszystkim ze względu na rozłąkę z dziećmi. Na szczęście Zosia (13 l.), Basia (9 l.) i Staś (8 l.) zostaną pod opieką troskliwego taty Krzysztofa (49 l.), który w towarzystwie pociech odwiózł gwiazdę na lotnisko. Paparazzi uchwycili moment ich pożegnania. Małgosia ze łzami w oczach przytulała dzieci i dawała im buziaki. Ze wzruszeniem rozstawała się również z mężem.

Kocham najbardziej na świecie. Będę tęsknić

- napisała na Instagramie, na którym pokazała rodzinną fotografię.

Herbuś zabrała ukochanego do Azji

Na lotnisku pojawiła się również Edyta Herbuś (45 l.). Ona jednak nie musiała rozstawiać się ze swoim ukochanym. Piotr Bukowiecki (46 l.), z którym związana jest od 9 lat będzie jej towarzyszem w programie.

Cieszymy się ogromnie na tę przygodę, nie raz słyszałam, że to szaleństw, że jedziemy tam razem, a moje serce mi mówi, że to najlepsza z możliwych opcji. Życzcie nam powodzenia kochani, bardzo nam się przyda. Zabierzemy ze sobą wasze Wszystkie ciepłe myśli i słowa, by w momentach kryzysowych było do czego sięgać. Z miłością E i P

- napisała na Instagramie tancerka i aktorka.

ZOBACZ: Obciął się na łyso u Łatwoganga. Teraz znany YouTuber wystąpi w Azja Express

Oni też pojawią się w "Azja Express"

Na lotnisku pojawiło się dużo więcej gwiazd. Nie mogło zabraknąć Mateusza Banasiuka. Choć wiele osób podejrzewało, że aktor wyruszy do Azji ze swoją ukochaną, Magdaleną Boczarską, gwiazdor postanowił zabrać ze sobą siostrę. Pojawiły się również Janja Lesar i Katarzyna Zillmann, które po lotnisku spacerowały trzymając się za ręce. Nie mogło zabraknąć także Marii Jeleniewskiej, jednej z najpopularniejszych polskich influencerek i tiktokerek. Młoda gwiazda nie kryła radości z przygody, która właśnie się rozpoczyna.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Oto pierwsi uczestnicy nowego sezonu "Azja Express". Na liście były gwiazdor Polsatu!

60

Małgorzata Socha ujawnia sekret młodego wyglądu. Pieści twarz prądem