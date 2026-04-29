Obciął się na łyso u Łatwoganga. Teraz znany YouTuber wystąpi w Azja Express

Naruciak uczestnikiem "Azja Express"

TVN przygotowuje nową edycję programu "Azja Express" i powoli pojawiają się spekulacje na temat tego, kto znajdzie się w gronie uczestników. Do tajemniczych informacji dotarł również "Super Express", który ustalił, że przez azjatycki kontynent na oczach widzów ma przemierzać Naruciak. Dla osób, które śledzą świat influencerski, jest to doskonale znana postać, ale inni również mogli o nim niedawno usłyszeć. Stało się o nim głośno za sprawą akcji Łatwoganga, który na streamie na YouTube zebrał ponad 250 milionów złotych dla dzieci z chorobami nowotworowymi. Niektóre znane osoby w geście solidarności z chorymi postanowiły zgolić włosy i w gronie tych gwiazd był właśnie Naruciak!

Kim jest Naruciak?

Naruciak to pseudonim Adriana Naruśkiewicza, polskiego youtubera i influencera. Zyskał popularność dzięki humorystycznym filmom, komentarzom do internetu i relacjom z życia codziennego. Tworzy treści rozrywkowe, często oparte na ironii i obserwacjach społecznych. Jego styl jest bezpośredni i swobodny, co przyciąga młodą widownię. Aktywnie działa też w mediach społecznościowych poza YouTube.

Co wiemy o nowej edycji "Azja Express"?

Pełna, oficjalna lista uczestników programu "Azja Express" nie jest jeszcze znana. Na razie jedynym potwierdzonym nazwiskiem jest aktorka Małgorzata Socha, ale media informują już o innych możliwych gwiazdach. Najgłośniejszy jest możliwy udział Katarzyny Zillmann i Janji Lesar, o czym informuje Pudelek. W reality show według PrzeAmbitynych ma wystąpić też tancerz Michał Danilczuk.