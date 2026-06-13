Te polskie gwiazdy LGBTQ+ się nie ukrywają. Zobacz, kto dokonał coming outu

Andrzej Piaseczny

Jego otwarcie się w 2021 r., zbiegające się w czasie z wydaniem albumu „50/50”, należało do najbardziej komentowanych w polskim internecie. Na płycie pojawił się kawałek „Miłość”, traktujący o uczuciu łączącym dwóch panów. Piosenkarz chętnie dzieli się szczegółami swojego długoletniego związku.

Katarzyna Zillmann

Srebrna medalistka igrzysk w Tokio i reprezentantka w wioślarstwie, tuż po wywalczeniu na podium miejsca dla Polski, publicznie doceniła wsparcie swojej partnerki. Ten uroczy i autentyczny gest zapisał się na kartach historii naszego sportu. Obecnie wioślarka jest związana z Janją Lesar, profesjonalną tancerką.

Michał Piróg

Tancerz zdecydował się na wyjawienie swojej orientacji już kilkanaście lat temu. Było to na samym starcie jego medialnej kariery, dzięki czemu stał się jedną z najlepiej rozpoznawalnych twarzy ruchu LGBT+ w naszym kraju.

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Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska

To jeden z najbardziej znanych duetów w polskim internecie. Sławę zdobyły po tym, jak zaprezentowały się razem na przesłuchaniach do „Top Model”. Aktualnie obie spełniają się jako pełnoetatowe influencerki, a Karolina ma za sobą starty na galach typu freak fight. Ślub wzięły poza granicami kraju i bez skrępowania mówią o swojej relacji, przymiarkach do in vitro, a także wydały książkę pod tytułem Lesby.

Michał Szpak

Podczas wywiadów artysta nazywał siebie panseksualistą. Zaznaczał przy tym, że obiektem jego westchnień staje się sam człowiek i jego duchowe wnętrze, a nie to, jakiej jest płci. W artystycznym wyrazie Szpaka widać silne odniesienia do kultury i estetyki queerowej.

Patryk Pniewski

Znany z obsady „Pierwszej miłości” aktor podzielił się wiadomością o swoim coming oucie w 2026 r. W trakcie rozmów z dziennikarzami przyznał, że jest w stanie obdarzyć uczuciem zarówno płeć piękną, jak i męską, co czyni go osobą biseksualną.

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Kuba Szmajkowski

Były uczestnik „The Voice Kids” długo unikał poruszania tematu swoich preferencji. Teraz wokalista nie ma już oporów przed mówieniem o orientacji i jest w związku z Emilio, szwedzkim tancerzem.

Monika Miller

Wnuczka polityka, Leszka Millera, wielokrotnie w wywiadach oraz postach na platformach społecznościowych, deklarowała bycie panseksualną. Przy okazji chętnie tłumaczyła swoim obserwatorom, jakie są różnice między panseksualnością a biseksualnością.

Marcjanna Lelek

Aktorka, którą widzowie pamiętają z roli Natalii w serialu „M jak miłość”, postanowiła otwarcie przyznać się do swojej orientacji na Instagramie. Pokazała tam swoją partnerkę i zadeklarowała otwarcie, że oddała serce kobiecie, co sprawia, że jest lesbijką.

Jacek Jelonek

Zrobiło się o nim głośno, gdy zagrał główną rolę w „Prince Charming”. Był to pierwszy w polskiej telewizji format randkowy przeznaczony dla gejów. Szczęśliwym wybrankiem Jacka jest Oliwer Kubiak.

Etiennette Wiśniewska

Pociecha Michała Wiśniewskiego i Anny Świątczak w 2022 r. opublikowała serię zdjęć ze swoją ukochaną. Zrobiła to w sieci z okazji Narodowego Dnia Coming Outu.

Izabela Zabielska

Influencerka podzieliła się swoim głośnym i pełnym emocji wyznaniem na TikToku. Bez oporów oznajmiła, że jest lesbijką. W swoich wideo poruszała bezpośrednio kwestie odrzucenia przez najbliższych i homofobii, z jakimi przyszło jej się mierzyć.

Jacek Poniedziałek

W 2005 r. aktor oficjalnie oznajmił, że jest gejem. W autobiograficznej książce zatytułowanej Wyjście z cienia bez upiększeń opowiedział, jak wygląda codzienność homoseksualisty nad Wisłą i przybliżył nieznane oblicze artystycznego świata.

Maria Peszek

Wokalistka od dłuższego czasu bardzo aktywnie popiera społeczność LGBTQ+, nie kryjąc się z byciem osobą biseksualną. W tekstach swoich utworów niejednokrotnie nawiązuje do idei wolności wyboru oraz tolerancji.

Qczaj

Znanemu trenerowi personalnemu i gwieździe mediów, wyznanie bycia gejem nie sprawiło trudności. Chętnie dzielił się informacjami na temat swojej przeszłości oraz poprzednich relacji miłosnych.

Michał Kassin

Tancerz oficjalnie ujawnił swoją orientację poprzez emocjonalny wpis na Instagramie. Zrobił to przy okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, prezentując obserwatorom wideo, na którym widnieje razem z ukochanym.

Radek Pestka

Tuż po odniesieniu zwycięstwa w „Top Model”, Radek Pestka ogłosił, że czuje pociąg do mężczyzn. Co warte odnotowania, w jednej z rozmów z dziennikarzami przyznał, że nigdy nie starał się jakoś specjalnie kryć ze swoją orientacją. O jego preferencjach wiedziało całe jego środowisko, chociaż polski biznes rozrywkowy potrzebował czasu na oficjalne oswojenie się z tą myślą.

Michał Kwiatkowski

Młodszy brat Dawida Kwiatkowskiego i piosenkarz, z sukcesami od lat rozwija swoją karierę muzyczną we Francji oraz w Polsce. Nie kryje on faktu bycia gejem, a w przestrzeni medialnej chwalił się chociażby fotografiami ze ceremonii zaślubin ze swoim wybrankiem.