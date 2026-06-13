Jeremi Sikorski ożenił się z uczestniczką "Top Model". Na własnym weselu dał wyjątkowy występ

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-06-13 15:57

Sezon ślubny w pełni, a polskie gwiazdy chętnie korzystają z letnich miesięcy, by sformalizować swoje związki. Właśnie na ten krok zdecydował się Jeremi Sikorski. Popularny piosenkarz i autor przeboju "Wracam" poślubił swoją partnerkę, którą widzowie mogą kojarzyć z programu "Top Model". Zobaczcie, jak prezentowali się nowożeńcy!

Wokalista i twórca tekstów od dłuższego czasu prężnie działa na polskim rynku muzycznym, realizując kolejne projekty. Mimo natłoku obowiązków zawodowych, minione miesiące upłynęły mu też pod znakiem intensywnych przygotowań do najważniejszego wydarzenia w życiu. Jeremi Sikorski stanął na ślubnym kobiercu u boku Ady Posiadały, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w show "Top Model".

Jeremi Sikorski i Ada Posiadała są już po ślubie. Wzruszający występ wokalisty na weselu

Data ceremonii do końca owiana była tajemnicą, choć fani domyślali się, że wokalista i uczestnik preselekcji do Eurowizji 2026 intensywnie szykuje się do sformalizowania związku. Para oficjalnie poinformowała o zaręczynach w Poniedziałek Wielkanocny, dzieląc się w sieci romantycznymi ujęciami z gór, gdzie na palcu ukochanej błyszczał pierścionek zaręczynowy. Teraz rąbka tajemnicy z uroczystości zaślubin uchylił zaprzyjaźniony muzyk, Tribbs.

Znany producent podzielił się w mediach społecznościowych krótkimi nagraniami z tego wyjątkowego dnia. Materiały ukazują moment, gdy zakochani opuszczają kościół po złożeniu przysięgi, a także fragment przyjęcia weselnego, podczas którego Jeremi Sikorski wykonał dla swojej świeżo upieczonej żony własny przebój "Wracam". Taka romantyczna niespodzianka z pewnością dostarczyła wielu wzruszeń zgromadzonym gościom. Składamy gratulacje, a fotki znajdują się w naszej galerii poniżej.

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Żona Jeremiego Sikorskiego brała udział w "Top Model". Jak zaczęła się ich znajomość?

Wybranka artysty to finalistka 13. sezonu telewizyjnego programu dla aspirujących modelek i modeli. Obecnie Ada Posiadała aktywnie rozwija swoją karierę w branży modowej. Jej internetowe profile pełne są profesjonalnych kadrów z sesji zdjęciowych, a także fotografii w towarzystwie zagranicznych gwiazd, takich jak chociażby Kendall Jenner.

Historia miłości tej pary zaczęła się dość nietypowo. Piosenkarz wyjawił szczegóły ich poznania podczas gali On Air Music Awards 2026, przyznając w rozmowie z Eską, że kluczową rolę odegrały media społecznościowe. To on wyszedł z inicjatywą i skontaktował się z dziewczyną po tym, jak zwróciła jego uwagę w "Top Model".

"Zobaczyłem ją na ekranie i wtedy bardzo wpadła mi w oko. Zajęło nam trochę, żebyśmy się poznali. Napisałem do niej na Instagramie, pisaliśmy chwilę, aż w końcu udało mi się i zgodziła się pójść ze mną na kawę, no a później... To było to" - powiedział.

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JEREMI SIKORSKI