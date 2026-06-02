Zwycięzca "The Voice of Poland" wziął ślub. Tylko spójrzcie na piękną suknię panny młodej!

Kamil Polewski
2026-06-02 12:28

Dominik Dudek jest już żonaty! Zwycięzca 13. edycji programu "The Voice of Poland" i uczestnik preselekcji do Eurowizji po długich przygotowaniach poślubił swoją ukochaną Aleksandrę. Fotka sprzed kościoła skradła serca fanów. Widzimy na niej pannę młodą w zjawiskowej sukni, zaś samego artystę - w białej marynarce i bez charakterystycznej czapki!

Radosne wieści zwycięzca "The Voice of Poland" przekazał przez swoje profile w mediach społecznościowych. Dominik Dudek wziął wyczekiwany ślub ze swoją partnerką, Aleksandrą, która na przestrzeni lat dumnie wspierała go w muzycznym rozwoju. Na ceremonii pojawił się rzadki widok: wokalista nie miał żadnego nakrycia głowy! Show skradła jednak suknia ślubna.

Dominik Dudek wziął ślub. Kim jest żona zwycięzcy "The Voice of Poland"?

32-letni wokalista ożenił się ze swoją ukochaną, z którą zaręczył się w 2024 roku. Poświęcił jej zresztą swój utwór zatytułowany "Od kiedy jesteś". Dominik Dudek w wielu wywiadach podkreślał, że właśnie na swoją dziewczynę, a później narzeczoną, mógł zawsze liczyć, prowadząc muzyczną karierę. Sama Aleksandra nie zajmuje się zawodowo muzyką. Niewiele też o niej wiadomo, ale z profili w mediach społecznościowych oraz wywiadów możemy dowiedzieć się, że jest młodsza od męża i pracuje w zawodzie związanym z medycyną.

Wokalista pokazał się bez czapki, a Aleksandra zachwycała w koronkowej sukni

Zdjęcie i filmik ze ślubu, które pojawiły się w sieci, od razu przykuły uwagę fanów. Natychmiast posypały się gratulacje, do których dołączyły też znane twarze znające się ze świeżo upieczonymi małżonkami. Na Instagramie życzenia złożyli m.in. Baron, Bovska, Mimi Wydrzyńska, Natalia Zastępa, Jacek Jeschke czy Sandra Kubicka.

Wszystkim niewątpliwie spodobała się klasyczna, koronkowa suknia ślubna, do której panna młoda dobrała wyjątkowo długi, biały welon. Dominik Dudek dopasował się do tej sprawdzonej elegancji kolorystyką, gdyż zdecydował się na białą marynarkę. Jak nie trudno zauważyć na zamieszczonych materiałach, na ceremonię nie wybrał się w żadnym nakryciu głowy, choć czapki towarzyszą mu nieprzerwanie od debiutu w "The Voice of Poland". Redakcja "Super Expressu" dołącza się do gratulacji!

Dominik Dudek - The Voice, Eurowizja, piosenki, album

Dominik Dudek urodził się w 1993 roku w Limanowej. Po technikum budowlanym skończył studia na Akademii Muzycznej w Katowicach. Przełomem stało się zwycięstwo w 13. edycji programu "The Voice of Poland", w 2022 roku. Chłopak należał do drużyny Tomsona i Barona, kończąc udział w show nie tylko ze statuetką, pieniędzmi i kontraktem fonograficznym, ale też ze swoim debiutanckim singlem "Wydaje się". Potem wystartował w preselekcjach do Eurowizji 2023, w których z utworem "Be good" zajął trzecie miejsce. Wynik ten powtórzył dwa lata później z "Hold the light". Brał też udział w opolskich "Premierach" i wydał debiutancki album "We Are Young (But Only Once)".

