Taylor Swift stworzyła piosenkę do filmu "Toy Story 5". Utwór może dać jej Oscara!

Taylor Swift i jej wieloletnia walka o Oscara

Taylor Swift bez wątpienia zalicza się do ścisłej czołówki najbardziej wpływowych artystów na świecie, jednak w jej bardzo bogatej kolekcji trofeów wciąż brakuje tego jednego, najważniejszego wyróżnienia filmowego. W przeszłości prestiżowe złote statuetki zdobywali już inni wybitni twórcy, tacy jak chociażby Lady Gaga, Elton John, Sam Smith, Adele czy Billie Eilish, dlatego zdobycie Oscara pozostaje jednym z głównych celów znanej wokalistki. Gwiazda próbowała już wcześniej swoich sił w branży kinematograficznej, promując autorską krótkometrażową produkcję "All Too Well" oraz tworząc muzykę do głośnego cyklu "Igrzyska śmierci", ale kapituła do tej pory pomijała jej starania, nie przyznając nawet pojedynczej nominacji. Wiele wskazuje jednak na to, że nadchodzące miesiące mogą okazać się niezwykle przełomowe dla całej jej kariery.

Piosenka do "Toy Story 5" drogą do prestiżowej statuetki

Niedawno popularna wokalistka oficjalnie potwierdziła swój wielki udział w tworzeniu oryginalnej ścieżki dźwiękowej do zupełnie nowej odsłony uwielbianej przez widzów animacji. Jej nowy singiel zatytułowany "I Knew It, I Knew You", który został skomponowany we współpracy z Jackiem Antonoffem, stanowi wyraźny powrót artystki do jej muzycznych korzeni bezpośrednio związanych z nurtem country. W kuluarach głośno mówi się o tym, że kompozycja jest niezwykle silnym kandydatem do końcowego zwycięstwa w oscarowej kategorii dla najlepszej piosenki oryginalnej, zwłaszcza że produkcje z tego konkretnego uniwersum niemal zawsze cieszyły się ogromnym uznaniem Akademii. Warto przypomnieć, że trzecia część kultowego cyklu zgarnęła statuetkę za przebojowy utwór "We Belong Together", a kolejna odsłona zdobyła cenną nominację dla piosenki "I Can't Let You Throw Yourself Away", co daje wokalistce spore nadzieje na spektakularny sukces.

Taylor Swift o nowym utworze

Słynna piosenkarka bardzo chętnie podzieliła się swoimi pierwszymi wrażeniami dotyczącymi intensywnej pracy nad nowym utworem na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych. We wpisie na Instagramie opublikowała niezwykle osobiste, a dla wielu fanów wręcz wzruszające wyznanie: „Mój nowy, autorski utwór »I Knew It, I Knew You« do »Toy Story 5« będzie wasz 5 czerwca. Zawsze marzyłem o pisaniu dla tych postaci, które uwielbiałem, odkąd jako pięciolatek oglądałem pierwszą część »Toy Story«. Zakochałem się w »Toy Story 5« od pierwszego wejrzenia, kiedy miałem szczęście zobaczyć go w początkowej fazie i napisałem ten utwór zaraz po powrocie do domu z seansu”.