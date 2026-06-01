Prezent od Radia ESKA na Dzień Dziecka. Ruszyła specjalna stacja radiowa

Adrian Rybak
2026-06-01 12:48

Dzień Dziecka to idealna okazja na wyjątkowe niespodzianki. Z tej okazji uruchomiono ESKA Toy Story Radio – internetową stację stworzoną wspólnie z Disney Polska. Projekt stanowi doskonałe wprowadzenie do kinowej premiery "Toy Story 5", która odbędzie się już 17 czerwca.

ESKA Toy Story Radio

Autor: Disney Polska / Youtube; ESKA/ Materiały prasowe

Co oferuje nowe ESKA Toy Story Radio?

Nowo powstałe ESKA Toy Story Radio to nie jest typowa rozgłośnia. Platforma przenosi słuchaczy w świat kultowych zabawek, oferując rozrywkę skierowaną nie tylko do najmłodszych, ale też do wszystkich miłośników produkcji Disneya i Pixara. Oprócz znanych piosenek z bajek, na antenie pojawiają się prezenterzy ESKI oraz aktorzy dubbingowi, którzy w nietypowy sposób odgrywają role zabawek. Ich relacje pochodzą prosto z dziecięcego pokoju – z wnętrza szafy czy spod łóżka. Na bieżąco komentują niebezpieczeństwa, takie jak nagłe pojawienie się człowieka czy widmo wielkiego sprzątania. Dopełnieniem całości są specjalne wiadomości i komunikaty tworzone dla innych mieszkańców pudełka z zabawkami. Stacja jest dostępna dla każdego za pośrednictwem aplikacji mobilnej Radia ESKA oraz na stronie eska.pl.

Głosy Disneya i gwiazdy Eski łączą siły

Do współpracy przy tym wyjątkowym przedsięwzięciu zaproszono znane twarze z Radia ESKA i ESKA2. W role ożywionych zabawek wcielili się między innymi: Krzysztof „Jankes” Jankowski, Kasia Węsierska, Kama Ryciak czy Wiktor Brzozowski. W projekcie udział biorą również aktorzy znani z polskich wersji językowych, tacy jak Robert Czebotar użyczający głosu Chudemu, Łukasz Nowicki jako Buzz Astral oraz Sebastian Perdek w roli Sztućka. Ekipa porannego programu Radia ESKA poszła o krok dalej i wzięła udział w nagraniach do samego filmu „Toy Story 5”, użyczając głosów postaciom, które wkrótce zobaczymy na wielkim ekranie.

Innowacyjne brzmienie Radia ESKA

Projekt łączy muzykę, podcast i kreatywny audio storytelling. Jest jednym z najbardziej niestandardowych przedsięwzięć audio przygotowanych w ostatnich latach na polskim rynku radiowym – mówi Dawid Furch, koordynujący akcję ze strony Radia ESKA pod względem programowym.

Specjalny konkurs dla miłośników Toy Story 5

Twórcy przygotowali coś jeszcze dla najbardziej zaangażowanych słuchaczy. W okolicach debiutu „Toy Story 5” na antenie porannego pasma Radia ESKA zorganizowany zostanie dedykowany konkurs, który ma urozmaicić czas oczekiwania na nowe przygody ulubionych bohaterów.

