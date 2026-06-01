Prezent od Radia ESKA na Dzień Dziecka. Ruszyła specjalna stacja radiowa

Co oferuje nowe ESKA Toy Story Radio?

Nowo powstałe ESKA Toy Story Radio to nie jest typowa rozgłośnia. Platforma przenosi słuchaczy w świat kultowych zabawek, oferując rozrywkę skierowaną nie tylko do najmłodszych, ale też do wszystkich miłośników produkcji Disneya i Pixara. Oprócz znanych piosenek z bajek, na antenie pojawiają się prezenterzy ESKI oraz aktorzy dubbingowi, którzy w nietypowy sposób odgrywają role zabawek. Ich relacje pochodzą prosto z dziecięcego pokoju – z wnętrza szafy czy spod łóżka. Na bieżąco komentują niebezpieczeństwa, takie jak nagłe pojawienie się człowieka czy widmo wielkiego sprzątania. Dopełnieniem całości są specjalne wiadomości i komunikaty tworzone dla innych mieszkańców pudełka z zabawkami. Stacja jest dostępna dla każdego za pośrednictwem aplikacji mobilnej Radia ESKA oraz na stronie eska.pl.

Głosy Disneya i gwiazdy Eski łączą siły

Do współpracy przy tym wyjątkowym przedsięwzięciu zaproszono znane twarze z Radia ESKA i ESKA2. W role ożywionych zabawek wcielili się między innymi: Krzysztof „Jankes” Jankowski, Kasia Węsierska, Kama Ryciak czy Wiktor Brzozowski. W projekcie udział biorą również aktorzy znani z polskich wersji językowych, tacy jak Robert Czebotar użyczający głosu Chudemu, Łukasz Nowicki jako Buzz Astral oraz Sebastian Perdek w roli Sztućka. Ekipa porannego programu Radia ESKA poszła o krok dalej i wzięła udział w nagraniach do samego filmu „Toy Story 5”, użyczając głosów postaciom, które wkrótce zobaczymy na wielkim ekranie.

Innowacyjne brzmienie Radia ESKA

Projekt łączy muzykę, podcast i kreatywny audio storytelling. Jest jednym z najbardziej niestandardowych przedsięwzięć audio przygotowanych w ostatnich latach na polskim rynku radiowym – mówi Dawid Furch, koordynujący akcję ze strony Radia ESKA pod względem programowym.

Specjalny konkurs dla miłośników Toy Story 5

Twórcy przygotowali coś jeszcze dla najbardziej zaangażowanych słuchaczy. W okolicach debiutu „Toy Story 5” na antenie porannego pasma Radia ESKA zorganizowany zostanie dedykowany konkurs, który ma urozmaicić czas oczekiwania na nowe przygody ulubionych bohaterów.