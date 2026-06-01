Zamiast proszku, wsyp do bębna między brudne trampki. Żółte zacieki znikną, a buty będą jak nowe. Sposób na pranie białych trampek w pralce

Białe trampki to hit modowy, jednak ich pranie często prowadzi do frustrujących żółtych zacieków, psujących ich wygląd.

Zapomnij o tradycyjnym proszku! Kluczem do śnieżnobiałych butów jest użycie tego preparatu, który skutecznie eliminuje nieestetyczne przebarwienia.

Odkryj proste, sprawdzone triki, dzięki którym Twoje trampki odzyskają blask, unikniesz zniszczeń i pozbędziesz się wszelkich plam.

Pranie białych trampek. Jak usunąć z nich żółte zacieki?

Trampki są niewątpliwie jednym z najbardziej lubianych rodzajów obuwia na cieplejsze dni zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Nic dziwnego - w ostatnich latach trendy modowe pozwalają je nosić niemal na każdą okazję i w każdej stylizacji, a do tego są bardzo wygodne. Jednak trampki mają na pewno jedną wadę - szybko się brudzą i niestety samo przetarcie ich wilgotną ściereczką niewiele da. Dlatego warto wiedzieć, jak prać trampki w pralce, aby usunąć z nich plamy, ale ich nie zniszczyć. Jednym z najczęstszych problemów jakie napotykamy podczas prania jasnych trampek w pralce są nieestetycznie wyglądające żółte zacieki, które uwidaczniają się na wierzchniej warstwie materiałowej cholewki. Te żółte zacieki na trampkach pojawiają się po wypraniu ich w zwykłym proszku. Dlatego zrezygnuj z tradycyjnego proszku do prania i zamiast niego wlej płyn do prania białych rzeczy. Jeśli nasze obuwie jest mocno zabrudzone to przed włożeniem go do bębna, warto namaczać je w misce z ciepłą wodą i 3 łyżkami sody oczyszczonej przez 30 minut. Soda działa jak wybielacz, więc dodatkowo pomoże pozbyć się plam i brudu z butów. A jak prać buty w pralce?

Zamiast proszku, wsyp do bębna między brudne trampki. Żółte zacieki znikną

Oczywiście przed umieszczeniem trampek w pralce najpierw włóż je w siatkowy worek na ubrania, który pomoże zrównoważyć ciężar w pralce. Jeśli go nie posiadasz, możesz śmiało go zastąpić małą poszewką na poduszkę. Zamiast proszku do prania, wsyp do pralki 3 łyżki sody oczyszczonej, która jak już wspomniałam wcześniej, znakomicie rozjaśnia tkaniny i pomaga w usuwaniu z nich uporczywych plam. Dzięki zastosowaniu sody oczyszczonej, żółte zacieki znikną z cholewki naszych butów.

Pranie trampek w pralce. Jak ich nie zniszczyć?

Bardzo ważne jest, aby prać trampki na delikatnym programie o temperaturze maksymalnie 30 stopni Celsjusza i obrotach na poziomie 400. Warto również do bębna wraz z butami włożyć duży bawełniany ręcznik. Dlaczego? Doskonale zamortyzuje uderzenia obuwia podczas wirowania i w ten sposób zamortyzuje uderzenia obuwia podczas wirowania. Pamiętaj jednak, aby kolor ręcznika był identyczny, jak odcień Twoich butów. Dodatkowo warto umieścić w bębnie wraz z brudnym obuwiem jeden worek foliowy. Dlaczego? Reklamówka sprawi, że detergent będzie lepiej się pienił i równomiernie rozprowadzał po tkaninie, docierając do trudniej dostępnych miejsc. W ten sposób usunie wszelkie zabrudzenia i sprawi, że buty będą idealnie czyste.

7

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie