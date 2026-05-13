Wsyp to do prania białych butów w pralce. Dopierze żółte plamy i zaschnięte zabrudzenia. Buty będą pachnące niczym nigdy nie używane

Chcesz odświeżyć białe buty? Sprawdź, jak bezpiecznie prać obuwie materiałowe w pralce, by odzyskało blask bez uszkodzeń.

Poznaj kluczowe zasady przygotowania, wyboru programu i domowych środków, które skutecznie wybielą oraz odświeżą.

Odkryj zaskakujący trik z kuchni dla olśniewającej bieli i dowiedz się, jak prawidłowo prać oraz suszyć, by cieszyć się nimi dłużej!

Jak prać białe buty w pralce?

Wiele osób zastanawia się, czy buty można prać w pralce. Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta i zależy od rodzaju obuwia. Skórzanych oraz zamszowych zdecydowanie można prać w pralce. Mogą się one zniszczyć i być niezdatne do użytkowania. W pralce również nie zaleca się prania butów na obcasie (mogą zniszczyć bęben pralki) oraz z ozdobnymi detalami, które mogą odpaść. Uważać należy także na pranie butów klejonych na szwach. Woda oraz detergenty mogą sprawić, że klej zacznie puszczać.

W pralce najlepiej prać sportowe, materiałowe buty. Należy jednak pamiętać o podstawowych zasadach. Eksperci wskazują, że buty najlepiej prać w specjalnych, bawełnianych woreczkach. Mogą to być podobne pokrowce ja do prania bielizny. Zanim jednak włożysz buty do bębna pralki musisz je odpowiednio przygotować:

zdejmij sznurówki i wyjmij wkładki - najlepiej jest prać je oddzielnie,

oczyść podeszwy z kamieni i żwiru.

pastą do zębów dokładnie wyszoruj podeszwy. Gumowe elementy lepiej czyścić ręcznie ponieważ detergenty ich nie domyją.

Do prania białych butów w pralce można wykorzystać domowe sposoby. Eksperci najczęściej rekomendują użycie sody oczyszczonej. Tej uniwersalny proszek pomaga dopierać trudne zabrudzenia, a także działa wybielająco. Dodatkowo soda oczyszczona niweluje brzydkie zapachy, co w przypadku prania butów ma spore znaczenie. Sodę oczyszczoną możesz wsypać bezpośrednio do bębna pralki. Następnie włóż tam zabezpieczone obuwie i nasta delikatny program piorący. Buty należy prać w niskich temperaturach (maksymalnie 40 st. Celsjusza) i bez wysokich obrotów wirowania.

Innym, polecanym sposobem na pranie białych butów w pralce jest tabletka do zmywarki. Ta metoda jest skuteczna, ale nieco bardziej czasochłonna. Tabletka do zmywarki musi być bowiem wcześniej rozpuszczona. Tak przygotowany płyn dodaje się do komory na płyn do prania. Nie zaleca się wrzucania tabletki do zmywarki w całości ponieważ może ona nie rozpuścić się podczas prania i pozostawić ślady na butach.

Jak suszyć buty, aby ich nie zniszczyć

Pamiętaj, że proces suszenia jest równie ważny jak samo pranie, a niewłaściwe metody mogą trwale uszkodzić Twoje obuwie. Absolutnie unikaj kładzenia butów na kaloryferze, w bezpośrednim słońcu czy w suszarce bębnowej. Jeśli zależy Ci na szybszym wysuszeniu butów, istnieje kilka bezpiecznych trików. Po wyjęciu z pralki, możesz dodatkowo owinąć je w suchy ręcznik i delikatnie odcisnąć nadmiar wody, ale bez wykręcania. Umieszczenie butów w pobliżu wentylatora lub w pomieszczeniu z pochłaniaczem wilgoci znacząco przyspieszy proces, jednocześnie chroniąc materiały przed uszkodzeniem. Zamiast gazet, do wypełnienia możesz użyć również suchych ręczników papierowych lub specjalnych, chłonnych wkładek do butów.

