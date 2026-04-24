Włącz i przyłóż do ciasnawych miejsc w butach. Rozejdą się i będą tak wygodne, że przetańczysz w nich całą noc. Sposób na rozciągnięcie ciasny butów

Jak rozciągnąć za ciasne buty? Pomogą domowe sposoby

Problem obcierających butów dotyka wielu kobiet. Chyba każda z nas miała przynajmniej raz w życiu otarcia, bąble lub nawet rany spowodowane noszeniem butów. Najczęściej te bolesne dolegliwości pojawiają się podczas chodzenia w nowych butach. Mogą być one zbyt ciasne lub zbyt luźne. Dodatkowo problem pogłębia także nadmierne pocenie się stóp, z którym zmagamy się zwłaszcza w czasie cieplejszych dni. A co jeśli musimy przetańczyć całą noc w nowych butach na przykład podczas przyjęcia weselnego, a obuwie upija każdy fragment naszej stopy? W takiej sytuacji zamiast brać ze sobą buty na zmianę, lepiej spróbować rozciągnąć za ciasne buty. Można to zrobić domowym sposobem, który w kilka sekund rozbije skórzane obuwie w miejscach, które najbardziej uciskają nasze stopy.

Włącz i przyłóż do ciasnawych miejsc w butach. Rozejdą się i będą wygodne

Jednym z takich sposobów na rozciągnięcie za ciasnych butów ze skóry naturalnej jest trik z zastosowaniem suszarki do włosów. Załóż na stopy jedną lub dwie pary grubych skarpetek. Im grubsze skarpetki, tym większy nacisk będzie wywierany na skórę buta od wewnątrz, co pomoże w rozciągnięciu. Włóż buty na stopy ze skarpetkami. Powinny być ciasne i niewygodne w miejscach, które chcesz rozciągnąć. Teraz włącz suszarkę do włosów na średnią moc i średnią temperaturę. Oczywiście nigdy nie używaj najwyższej temperatury od razu. Skieruj strumień ciepłego powietrza bezpośrednio na te miejsca buta, które są za ciasne. Trzymając suszarkę w odległości około 15-20 cm od buta i cały czas nią poruszaj, aby ciepło rozkładało się równomiernie i nie koncentrowało się w jednym punkcie. Podczas ogrzewania delikatnie poruszaj stopami w butach – zginaj palce, poruszaj piętami, aby skóra mogła się dopasować do kształtu stopy pod wpływem ciepła. Po 30 sekundach wyłącz suszarkę, ale nie zdejmuj butów. Chodź w nich jeszcze ze 20 minut, aby skóra mogła się dopasować do stopy. Po zdjęciu butów i ostygnięciu skóry, koniecznie nawilż skórę w miejscach, które były podgrzewane.

Sposób na bąble na stopach. Jak szybko przynieść sobie ulgę?

Oczywiście może zdarzyć się tak, że nawet nosząc bardzo wygodne buty na naszych stopach pojawią się obtarcia. Niestety bąble i rany na stopach sprawiają, że przez kilka dni nie możemy nosić większości swoich butów, gdyż powodują one ogromny dyskomfort, a nawet mogą pogorszyć stan naszych stóp. Dlatego warto zapoznać się ze sposobami na bąble na stopach. Przyspieszą one gojenie się ran. Po pierwsze pamiętaj o umyciu stóp i dokładnym zdezynfekowaniu powstałych ran. Poleca się smarowanie ich żelem aloesowym lub olejem kokosowym, ponieważ mają one działanie antyseptyczne, złagodzą dyskomfort powstały przy obtarciach i naprawią uszkodzoną skórę.

