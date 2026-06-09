Świat muzyki pogrążony w żałobie! Nie żyje 35-letni producent

Do dramatycznych wydarzeń doszło we wschodniej części Londynu. W piątkowy poranek służby ratunkowe zostały wezwane na aleję Pankhurst po zgłoszeniu o mężczyźnie zaatakowanym ostrym narzędziem. Na miejscu policjanci znaleźli ciężko rannego Talaya Rileya na terenie jednej z posesji. Mimo natychmiastowej akcji ratowników i prób reanimacji życia muzyka nie udało się uratować. Obrażenia okazały się śmiertelne. W tym samym zdarzeniu ucierpiał także inny młody mężczyzna, który trafił do szpitala. Lekarze przekazali, że jego stan jest stabilny.

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Tragedia w Londynie! 35-letni producent brutalnie zamordowany nożem

Sprawą szybko zajęła się brytyjska policja. W związku z tragedią zatrzymano trzy osoby - dwóch mężczyzn oraz kobietę. Po wstępnym przesłuchaniu część z nich została zwolniona bez zarzutów, a jeden z podejrzanych opuścił areszt po wpłaceniu kaucji. Śledczy nadal próbują ustalić, co dokładnie wydarzyło się feralnej nocy i jaki był motyw ataku.

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Wieść o śmierci producenta błyskawicznie rozeszła się po sieci. Media społecznościowe zalała fala kondolencji, wspomnień i niedowierzania. Fani oraz osoby z branży muzycznej podkreślają, że Riley był niezwykle utalentowany i miał ogromny wpływ na współczesną muzykę pop i R&B.

Rodzina artysty wydała emocjonalne oświadczenie, w którym pożegnała go jako osobę pełną dobra, ciepła i pasji. Bliscy podkreślili, że był nie tylko utalentowanym twórcą, ale przede wszystkim kochającym synem, bratem i przyjacielem. Wstrząsające słowa opublikował także jego brat, znany w branży muzycznej jako Scribz Riley. Wyznał, że nie może pogodzić się z tragedią i wciąż nie dociera do niego, że ich ostatnia rozmowa była pożegnaniem. Jak napisał, jeszcze chwilę wcześniej planowali wspólne projekty i kolejne zawodowe kroki.

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