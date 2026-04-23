Te buty z lat 90. do niedawna kojarzyły się z kiczem. Teraz szturmują ulice i półki w H&M

Moda z przełomu wieków powraca, a na ulicach znów królują buty do niedawna noszone głównie w placówkach medycznych.

Zapomniane przez lata chodaki na wysokich koturnach ponownie zdobywają popularność i są dostępne m.in. w ofercie H&M.

Te charakterystyczne elementy garderoby potrafią całkowicie odświeżyć codzienny ubiór, nadając mu wyrazisty styl retro.

Jesteśmy obserwatorami wielkiego powrotu trendów, które jeszcze do niedawna uchodziły za absolutnie niemodne. Ubrania i dodatki z lat 90. oraz początku lat 2000. ponownie goszczą w szafach, budząc u części osób nostalgię, a u innych skojarzenia z dawnym kiczem. Na modowym horyzoncie niespodziewanie pojawiły się drewniaki na wysokich koturnach. Obuwie, które przez długi czas funkcjonowało wyłącznie jako praktyczny element stroju na szpitalnych korytarzach, dzisiaj przykuwa wzrok największych projektantów oraz pasjonatów współczesnego stylu.

Moda i styl w PRL-u. Jak ubierali się ludzie? Królowały dżinsy z pewexu i ortalionowe dresy

Drewniane chodaki z H&M podbijają wybiegi. Kontrowersyjny hit z lat 90.

Masywna konstrukcja i drewniana podeszwa to cechy rozpoznawcze chodaków, które gwarantują nie tylko komfort noszenia, ale też unikalny wygląd. Nawet najbardziej zachowawcza stylizacja zyskuje nowy wymiar dzięki temu obuwiu. Dzisiejsze warianty łączą tradycyjny kształt z nowoczesnymi wykończeniami. Świetnie komponują się z prostymi dżinsami i koszulkami, ale równie dobrze wyglądają w zestawieniu ze zwiewnymi sukienkami lub spódnicami, idealnie wpisując się w obecne kanony. Co istotne, te charakterystyczne buty przestały być wyłącznie modową awangardą. Zauważymy je u czołowych influencerek, na światowych pokazach oraz w asortymencie popularnych sklepów, w tym w H&M. Marka ta oferuje wersje skórzane oraz zamszowe, zarówno w formie klasycznych klapek, jak i bardziej zabudowanych modeli. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się obecnie warianty na szerokim słupku oraz te ozdobione oryginalnymi motywami, takimi jak krowie łaty.

Fascynacja przełomem wieków to coś więcej niż tylko sentymentalna podróż w czasie. Stanowi doskonałą okazję do eksperymentowania ze stylem i zestawiania akcentów z różnych dekad. Obecność drewniaków na modowych salonach jest tego najlepszym dowodem. Obuwie, które niegdyś budziło skrajne emocje, dzisiaj stanowi jeden z najmocniejszych punktów w garderobie miłośników najnowszych trendów.

