Perfekcyjne brwi na lato: Makijaż, który przetrwa każdą przygodę!

Kluczem do letniego makijażu brwi jest trwałość i naturalność. Postaw na produkty wodoodporne – kredki, pomady lub żele, które nie rozmażą się pod wpływem wilgoci. Wiele marek oferuje także specjalne tinty do brwi, które zapewniają subtelne zabarwienie i utrwalenie na wiele godzin, bez uczucia ciężkości. Pamiętaj, aby dobierać odcień zbliżony do naturalnego koloru włosków, aby efekt był jak najbardziej świeży i lekki.

Aby dodatkowo zwiększyć trwałość makijażu, po nałożeniu produktu przeczesz brwi szczoteczką, aby równomiernie rozprowadzić kolor i usunąć nadmiar. Następnie utrwal wszystko transparentnym żelem do brwi – to Twój sprzymierzeniec w walce z upałem i wilgocią. Możesz także delikatnie przypudrować brwi transparentnym pudrem, aby stworzyć matowe wykończenie, które dodatkowo zabezpieczy makijaż przed ścieraniem. Twoje brwi będą wyglądać nienagannie przez cały dzień!

Idealnie wyprofilowane brwi w stylu mikrobladingu – bez konieczności umawiania się na wizytę w salonie. Dzięki nowemu produktowi Feather Brow Filler Waterproof marka Catrice przenosi precyzyjne wyprofilowanie brwi na zupełnie nowy poziom i sprawia, że uzyskanie naturalnie wypełnionych brwi jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Ten innowacyjny pisak do brwi łączy w sobie unikalną, skośną, puszystą końcówkę z wieloma włoskami oraz ultralekką, wodoodporną płynną konsystencję. Wystarczy kilka ruchów, aby narysować delikatne, przypominające włoski kreski, które optycznie wypełniają luki i idealnie wtapiają się w brwi. Efekt: naturalnie podkreślone i gęstsze brwi z długotrwałym efektem mikrobladingu – bez żadnego wysiłku.

i Autor: Catrice/ Materiały prasowe