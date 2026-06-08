Perfekcyjne brwi na lato: Makijaż, który przetrwa każdą przygodę!

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-08 14:27

Lato to czas beztroski, słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Niestety, wysokie temperatury, pot czy kąpiele mogą sprawić, że Twój makijaż szybko straci swój urok. Na szczęście istnieją proste triki, dzięki którym Twoje brwi pozostaną perfekcyjnie zdefiniowane i nienaganne, niezależnie od letnich wyzwań. Gotowa na brwi, które zachwycają od rana do wieczora?

Catrice

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Autor: Catrice/ Materiały prasowe

Kluczem do letniego makijażu brwi jest trwałość i naturalność. Postaw na produkty wodoodporne – kredki, pomady lub żele, które nie rozmażą się pod wpływem wilgoci. Wiele marek oferuje także specjalne tinty do brwi, które zapewniają subtelne zabarwienie i utrwalenie na wiele godzin, bez uczucia ciężkości. Pamiętaj, aby dobierać odcień zbliżony do naturalnego koloru włosków, aby efekt był jak najbardziej świeży i lekki.

Aby dodatkowo zwiększyć trwałość makijażu, po nałożeniu produktu przeczesz brwi szczoteczką, aby równomiernie rozprowadzić kolor i usunąć nadmiar. Następnie utrwal wszystko transparentnym żelem do brwi – to Twój sprzymierzeniec w walce z upałem i wilgocią. Możesz także delikatnie przypudrować brwi transparentnym pudrem, aby stworzyć matowe wykończenie, które dodatkowo zabezpieczy makijaż przed ścieraniem. Twoje brwi będą wyglądać nienagannie przez cały dzień!

Idealnie wyprofilowane brwi w stylu mikrobladingu – bez konieczności umawiania się na wizytę w salonie.  Dzięki nowemu produktowi Feather Brow Filler Waterproof marka Catrice przenosi precyzyjne  wyprofilowanie brwi na zupełnie nowy poziom i sprawia, że uzyskanie naturalnie wypełnionych brwi  jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Ten innowacyjny pisak do brwi łączy w sobie unikalną, skośną, puszystą końcówkę z wieloma włoskami oraz ultralekką, wodoodporną płynną konsystencję. Wystarczy kilka ruchów, aby narysować delikatne, przypominające włoski kreski, które optycznie wypełniają luki i idealnie wtapiają się w brwi. Efekt: naturalnie podkreślone i gęstsze brwi z długotrwałym efektem mikrobladingu – bez żadnego wysiłku.

Catrice

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Autor: Catrice/ Materiały prasowe
Catrice

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Autor: Catrice/ Materiały prasowe
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