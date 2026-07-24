Pielęgnacja skóry po wakacjach. Mleczny napój dla skóry

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-07-24 16:30

Po sukcesie linii nawilżającej Your KAYA uzupełnia ją o dwa nowe produkty: Nawilżający mleczny toner MILKY GLAZE i Nawilżającą maskę-serum w płachcie MILKY COMPRESS. Premiera dopełnia kompleksowy rytuał napojenia skóry, który marka zbudowała wokół jednego pytania – co zrobić, kiedy skóra pije, ale wciąż jest spragniona?

Młoda kobieta o promiennej, nawilżonej cerze. O pielęgnacji skóry po wakacjach przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

Milk your skin. Mleczne formuły, które uzupełniają rutynę

Nowości powstały w oparciu o mleczną formułę – gęstszą niż woda, lżejszą niż krem – zaprojektowaną tak, by wnikać głębiej niż klasyczne tonery i działać skuteczniej niż standardowe maski żelowo-wodne. Marka określa ten kierunek hasłem milk your skin: realnego napojenia wszystkich warstw naskórka. MILKY GLAZE i MILKY COMPRESS wpisują się w istniejącą linię nawilżającą Your KAYA jako dwa uzupełniające się produkty, które wypełniają lukę między codzienną pielęgnacją a intensywnym zabiegiem.

MILKY GLAZE Nawilżający mleczny toner do twarzy

MILKY GLAZE to wielofunkcyjny toner-esencja: można go wklepać palcami, warstwować jak esencję lub przyłożyć jako kojący kompres na skórę przez kilka minut. Mleczna formuła intensywnie i długotrwale nawilża skórę, podnosząc poziom nawilżenia o 134% po godzinie od aplikacji, a poziom nawodnienia skóry o 36% w ciągu 28 dni. MILKY GLAZE natychmiast koi, łagodzi uczucie ściągnięcia i przywraca sprężystość (efekt plump). Toner wzmacnia barierę hydrolipidową, zmniejsza zaczerwienienia i nadwrażliwość skóry oraz przywraca jej naturalną promienność.

Nawilżający toner idealnie wpisuje się między kolejne etapy pielęgnacji – nie roluje się pod serum ani kremem, co czyni go szczególnie przydatnym w wieloetapowych rutynach tzw. skin flooding.

Your KAYA
Autor: Your KAYA/ Materiały prasowe

MILKY COMPRESS Nawilżająca maska-serum w płachcie

MILKY COMPRESS to maska-serum w biodegradowalnej płachcie, oparta na skoncentrowanej mlecznej emulsji, która działa intensywniej niż typowe maski żelowo-wodne. Mleczna baza daje uczucie komfortu i głębokiego nawodnienia. Maska zwiększa nawilżenie skóry o 11% w 15 minut, wizualnie wygładzając drobne linie i zmarszczki już po pierwszym użyciu. Skóra po aplikacji wygląda na bardziej wypoczętą, sprężystą i rozświetloną – efekty, które Your KAYA opisuje jako połączenie plumpingu i glass skin.

Maska nie pozostawia na skórze klejącej się warstwy, a biodegradowalna płachta dopasowuje się do rysów twarzy i nie przesuwa się w trakcie stosowania. Marka rekomenduje jej użycie jako zabieg uzupełniający rutynę – jeden do dwóch razy w tygodniu – oraz jako przygotowanie skóry przed makijażem lub ważnym wydarzeniem.

Your KAYA
Autor: Your KAYA/ Materiały prasowe

Rytuał napojenia z natychmiastową ulgą

MILKY GLAZE i MILKY COMPRESS działają niezależnie, ale razem tworzą spójny rytuał napojenia skóry. Toner sprawdza się codziennie, w formie dopasowanej do potrzeb i pory dnia; maska-serum wtedy, kiedy skóra wysyła wyraźniejszy sygnał SOS. Your KAYA podkreśla, że oba produkty można stosować na wiele sposobów – bez konieczności przebudowywania całej pielęgnacji.

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