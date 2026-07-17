Wymieszaj z 4 łyżkami i nałóż na suche pięty. Będą gładkie i miękkie jak u dziecka. Po twardej skorupie zostanie tylko wspomnienie. Domowy sposób na suche pięty

Problem suchych i pękających pięt dotyka wielu z nas, szczególnie w sezonie letnim, powodując dyskomfort i nieestetyczny wygląd stóp.

Skuteczna maska działa jak naturalny środek złuszczający, zmiękczając zrogowaciały naskórek.

Odkryj, jak w prosty sposób przygotować tę miksturę i w kilka minut przywrócić stopom niesamowitą gładkość i miękkość, godną dziecka.

Domowy sposób na suche pięty. Jak je wygładzić i zmiękczyć?

Suche pięty to dosyć powszechny problem, z którym większość z nas walczy dopiero latem. Wówczas chcemy założyć nowe klapki lub sandały i szukamy sposobu, który pomoże nam szybko uporać się z nieestetycznym wyglądem naszych stóp. Bywa, że problem nasila się, gdy nosimy źle dobrane obuwie, które uciska stopy i jest wykonane z materiałów, które nie przepuszczają powietrza. To bardzo częsta przypadłość u kobiet, które często noszą buty na obcasie. Mocno przesuszona skóra na stopach jest grubsza i łatwo pęka, a to z kolei może doprowadzić do zakażeń. I wtedy wiele osób zadaje sobie to samo pytanie - jak wygładzić suche pięty i sprawić, że bez wstydu będziemy mogły założyć klapki latem? Oprócz intensywnego nawilżania stóp warto też zastosować domowe sposoby na suche pięty, które pomogą nam zmiękczyć naskórek i usunąć zrogowacenia. W efekcie spodnia część naszych stóp będzie idealnie gładka i miękka.

Wymieszaj z 4 łyżkami i nałóż na suche pięty. Będą gładkie i miękkie jak u dziecka

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na suche pięty jest maska na bazie sody oczyszczonej, która działa jak delikatny środek złuszczający i zmiękczający. Jak ją przygotować i stosować? Wymieszaj 4 łyżki sody oczyszczonej z odrobiną wod i kilkoma kroplami olejku eterycznego lawendowego lub z drzewa herbacianego dla relaksu i dodatkowych właściwości antyseptycznych. Wmasuj powstałą papkę na umyte wcześniej pięty i pozostaw na 15 minut. Po tym czasie zwilż ją odrobiną wodą i kolistymi ruchami wykonać masaż skóry. Na koniec spłucz sodę ze stóp letnią wodą. Teraz użyj pumeksu, tarki do stóp lub specjalnej szczoteczki, aby delikatnie, ale stanowczo usunąć zmiękczony, martwy naskórek z pięt i innych zrogowaciałych miejsc. Dokładnie opłucz stopy czystą wodą, aby usunąć resztki martwego naskórka i starannie osusz je ręcznikiem, zwracając uwagę na przestrzenie między palcami. Po zabiegu nałóż na stopy grubą warstwę bogatego kremu nawilżającego, balsamu lub naturalnego oleju (np. kokosowego, masła shea, oliwy z oliwek). Aby wzmocnić efekt, możesz założyć bawełniane skarpetki na noc.

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Następne pytanie

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