Lato jest najlepsze, gdy daje wolność

Bez budzika

Letnie poranki zasługują na pielęgnację bez pośpiechu. Delikatne oczyszczanie, intensywne nawilżenie i ciche, prywatne chwile – to wszystko, czego potrzeba, aby obudzić skórę przed rozpoczęciem dnia.

Dobry poranny rytuał zaczyna się od czystej cery, ale bez uczucia ściągnięcia. Dlatego nowa pianka do mycia twarzy Origins Checks and Balances Gentle Foaming Face Wash tworzy delikatną pianę na bazie aminokwasów, która usuwa zanieczyszczenia, jednocześnie dbając o naturalną barierę ochronną skóry. Gdy jeden produkt zastępuje dwa etapy, letnia pielęgnacja staje się prostsza. Dr. Althea 345 Relief Cream Mist łączy lekkość esencji z otulającym działaniem kremu, zapewniając natychmiastowe nawilżenie, ukojenie i przyjemne odświeżenie. Wielozadaniowe serum może stać się kluczowym elementem codziennej pielęgnacji. La Roche-Posay Hyalu B5 Suractivated Serum łączy różne formy kwasu hialuronowego z witaminą B5, aby widocznie wypełnić i ujędrnić skórę oraz przywrócić jej naturalną sprężystość. Luksusowa pielęgnacja nie musi być ciężka. SK-II Skinpower Advanced Airy Cream, wzbogacony kultowym składnikiem PITERA™, niacynamidem i ekstraktem z białej piwonii, wspiera jędrność i regenerację skóry oraz dodaje jej blasku. A wszystko to w lekkiej formule idealnej na lato.

Nic nie zastąpi świeżego spojrzenia po dobrze przespanej nocy, ale ten produkt pomaga uzyskać zaskakująco zbliżony efekt. Sztyft pod oczy Nuxe Prodigieuse [Hyalu] Boost, wzbogacony kofeiną i kwasem hialuronowym, natychmiast odświeża okolice oczu, a przy tym pomaga zmniejszyć opuchliznę i oznaki zmęczenia.

Autor: Notino/ Materiały prasowe

Autor: Notino/ Materiały prasowe

Bez filtrów

Nie każdy dzień wymaga pełnego makijażu. Czasem wystarczy kilka dobrze dobranych kosmetyków, aby wyrównać koloryt cery, podkreślić brwi, dodać policzkom zdrowych rumieńców i wykończyć całość trwałą pomadką. Efekt? Świeży, dopracowany look w zaledwie kilka minut – bez żadnych filtrów. Udany makijaż zaczyna się od zdrowo wyglądającej skóry, a nie od pełnego krycia. Notino Glow Foundation with SPF 50 & Plant Extracts wyrównuje koloryt, dodaje cerze blasku i zapewnia codzienną ochronę przeciwsłoneczną SPF 50. Kluczem do lekkiego makijażu jest nieskazitelne wykończenie. Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish utrwala makijaż, redukuje błyszczenie i daje pięknie wygładzony efekt soft focus – bez obciążania cery. Zadbane brwi potrafią w kilka sekund odmienić całą twarz. Clarins Wonder Sculp Eyebrow Gel modeluje, optycznie zagęszcza i utrwala brwi nawet do 24 godzin, nie pozostawiając uczucia sztywności. Zdrowy rumieniec natychmiast ożywia cerę. Chantecaille Cheek Gelée Hydrating Gel-Cream Blush łączy odświeżającą żelowo-kremową konsystencję z trwałością tintu, zapewniając naturalnie promienne wykończenie. Dopełnieniem makijażu jest pomadka, która dotrzymuje kroku przez cały dzień. MAC Cosmetics Locked Kiss Ink 24HR Lipcolour zapewnia intensywny, matowy kolor i trwałość do 24 godzin, a przy tym pozostaje niezwykle lekka oraz odporna na wodę i ścieranie.

Autor: Notino/ Materiały prasowe

Bez zasad

W świecie zapachów nie obowiązują żadne reguły. Jednego dnia wybór może paść na nuty matchy, kolejnego – na słony karmel, a innym razem na krystaliczną świeżość wody lub aromat czarnej herbaty. Najważniejsze, by kompozycja współgrała z nastrojem. Matcha kojarzy się już nie tylko z popularnym napojem, lecz także z oryginalną nutą zapachową. DKNY Be Delicious Matcha Latte łączy kremową zieloną herbatę z jabłkiem, mandarynką i subtelnymi nutami kwiatowymi – niczym spokojna chwila wytchnienia w samym środku intensywnego dnia. A kiedy czujemy ochotę na coś słodkiego – Viktor&Rolf Bonbon Caramel Crunch zachwyca maślanym aromatem popcornu, który po czasie ustępuje miejsca słonemu karmelowi i ciepłej wanilii. Po słodyczy przychodzi pora na zastrzyk świeżości. Issey Miyake L’Eau d’Issey Eau Essentielle celebruje wodę w jej najczystszej postaci, łącząc soczystą gruszkę, kwiat pomarańczy i mineralną, drzewną bazę w czystą, pełną lekkości kompozycję. Niektóre zapachy subtelnie dopełniają nastrój, nie wysuwając się na pierwszy plan. Bvlgari Eau Parfumée Thé Impérial łączy czarną herbatę z włoskimi cytrusami, tworząc elegancką mieszankę inspirowaną charakterystycznym zapachem hoteli Bvlgari.

Autor: Notino/ Materiały prasowe

Bez komplikacji

Męska pielęgnacja może być zaskakująco prosta. Wystarczy kilka dobrze dobranych produktów – bez wielu etapów, straty czasu i podbierania kremu nawilżającego swojej partnerce. Gdy jeden produkt spełnia dwa zadania, poranki stają się lżejsze. Eisenberg Homme Duo Essentiel 2-in-1 Shaving & Cleansing Gel delikatnie oczyszcza skórę, jednocześnie przygotowując ją do dokładnego i komfortowego golenia. Doskonała rutyna nie zawsze kryje się we flakonie. Golarka elektryczna Braun Series 3 300 zapewnia szybkie, komfortowe i dokładne golenie – nawet podczas intensywnych poranków. Odpowiednie nawilżenie to podstawa pielęgnacji każdej skóry. Clinique For Men Daily Hydrator szybko się wchłania, przywraca komfort i nie pozostawia tłustej warstwy. Dobrze wystylizowane włosy zachowują naturalny wygląd. Aveda Men Pure-Formance Styling Paste nadaje im wyrazistą teksturę i zapewnia lekkie utrwalenie, nie powodując sztywności ani uczucia lepkości. Każdy rytuał zasługuje na idealne wykończenie zapachem. Hugo Boss Boss Bottled Striking Lavender nadaje uwielbianej kompozycji Boss Bottled świeży charakter dzięki lawendzie, która wnosi lekkość i nutę nowoczesności do jej klasycznie męskiego oblicza.

Niezależnie od planów na sierpień, niech będzie to czas pełen swobody, lekkości i chwil przeżywanych we własnym rytmie. Bez stresu, zmartwień i niepotrzebnego pośpiechu, za to z przestrzenią na codzienne przyjemności. To właśnie takie momenty składają się na prawdziwą esencję lata.