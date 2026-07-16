French Riviera Makeup – promienny look na lato

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-07-16 14:47

Marzysz o skórze, która wygląda jak po tygodniu spędzonym na słonecznej Riwierze Francuskiej? Trend French Riviera Makeup to kwintesencja wakacyjnej swobody i paryskiej nonszalancji – połączenie naturalnej opalenizny, subtelnego blasku i miękkich, dopracowanych detali. To makijaż inspirowany złotą godziną nad Morzem Śródziemnym: świeży, effortless i pełen światła.

Oko kobiety z długimi rzęsami obok szczoteczki do tuszu. O makijażu French Riviera przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

W jego sercu znajduje się efekt „bronzed and glowy” – cera muśnięta słońcem, rozświetlona, ale nadal lekka i niewymuszona. Klucz? Warstwowanie kremowych, świetlistych formuł, które stapiają się ze skórą i pracują z jej naturalną strukturą.  

SŁOŃCE ZAMKNIĘTE W FORMULE – NOWOŚĆ LUMI LE BRONZE

Punktem centralnym trendu French Riviera Makeup jest bronzer – i to właśnie on nadaje twarzy charakterystyczny, wakacyjny wymiar. Nowy Lumi Bronze od L’Oréal Paris to bronzer o aksamitnie kremowo pudrowej konsystencji, która perfekcyjnie stapia się ze skórą i pozostawia efekt naturalnej, świetlistej opalenizny. Rozprowadza się bez wysiłku, pozwala stopniować intensywność i daje gładkie, miękkie wykończenie – bez smug, rolowania czy efektu ciężkości. 

L’Oréal Paris
Autor: L’Oréal Paris/ Materiały prasowe

ŚWIATŁO, KTÓRE PRACUJE Z CERĄ

Latem najlepiej sprawdzają się mokre, kremowe formuły, które stapiają się ze skórą i dają efekt naturalnej, świetlistej tafli, bez uczucia ciężkości. W linii Lumi znajdziesz produkty, które pozwalają budować ten efekt warstwowo i intuicyjnie. Lumi Glotion to multitasker, który można stosować nie tylko na twarz, ale też na ciało – dla efektu skóry muśniętej światłem od stóp do głów. Lumi Le Liquid Blush wnosi świeży, soczysty kolor na policzki, a rozświetlacze w sztyfcie dają szybki, wygodny glow. 

L’Oréal Paris
Autor: L’Oréal Paris/ Materiały prasowe

Wodoodporny tusz do rzęs Extensionist od L’Oréal Paris to wersja kultowej maskary, którą pokochały konsumentki na całym świecie za spektakularne wydłużenie – teraz gotowa na wakacyjne warunki.  

Formuła z wydłużającymi włóknami i profilowana, zakrzywiona szczoteczka zapewniają precyzyjnie rozdzielone, wyraźnie wydłużone rzęsy od nasady aż po końce. Efekt utrzymuje się do 24 godzin*, bez rozmazywania i osypywania, nawet w upale czy nad wodą. 

L’Oréal Paris
Autor: L’Oréal Paris/ Materiały prasowe

SOFT‑FOCUS LIPS

Dopełnieniem looku są usta w trendzie Soft‑Focus Lips. Zamiast precyzyjnych konturów – miękkie, rozmyte krawędzie. Sekret tkwi w artystycznym wykorzystaniu kultowej Color Riche – szminki i konturówki. Delikatne roztarcie produktu sprawia, że kolor stapia się z ustami, tworząc efekt naturalnego, świetlistego pigmentu.  

L’Oréal
Autor: L’Oréal/ Materiały prasowe
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