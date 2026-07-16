French Riviera Makeup – promienny look na lato

W jego sercu znajduje się efekt „bronzed and glowy” – cera muśnięta słońcem, rozświetlona, ale nadal lekka i niewymuszona. Klucz? Warstwowanie kremowych, świetlistych formuł, które stapiają się ze skórą i pracują z jej naturalną strukturą.

SŁOŃCE ZAMKNIĘTE W FORMULE – NOWOŚĆ LUMI LE BRONZE

Punktem centralnym trendu French Riviera Makeup jest bronzer – i to właśnie on nadaje twarzy charakterystyczny, wakacyjny wymiar. Nowy Lumi Bronze od L’Oréal Paris to bronzer o aksamitnie kremowo pudrowej konsystencji, która perfekcyjnie stapia się ze skórą i pozostawia efekt naturalnej, świetlistej opalenizny. Rozprowadza się bez wysiłku, pozwala stopniować intensywność i daje gładkie, miękkie wykończenie – bez smug, rolowania czy efektu ciężkości.

Autor: L’Oréal Paris/ Materiały prasowe

ŚWIATŁO, KTÓRE PRACUJE Z CERĄ

Latem najlepiej sprawdzają się mokre, kremowe formuły, które stapiają się ze skórą i dają efekt naturalnej, świetlistej tafli, bez uczucia ciężkości. W linii Lumi znajdziesz produkty, które pozwalają budować ten efekt warstwowo i intuicyjnie. Lumi Glotion to multitasker, który można stosować nie tylko na twarz, ale też na ciało – dla efektu skóry muśniętej światłem od stóp do głów. Lumi Le Liquid Blush wnosi świeży, soczysty kolor na policzki, a rozświetlacze w sztyfcie dają szybki, wygodny glow.

Autor: L’Oréal Paris/ Materiały prasowe

Wodoodporny tusz do rzęs Extensionist od L’Oréal Paris to wersja kultowej maskary, którą pokochały konsumentki na całym świecie za spektakularne wydłużenie – teraz gotowa na wakacyjne warunki.

Formuła z wydłużającymi włóknami i profilowana, zakrzywiona szczoteczka zapewniają precyzyjnie rozdzielone, wyraźnie wydłużone rzęsy od nasady aż po końce. Efekt utrzymuje się do 24 godzin*, bez rozmazywania i osypywania, nawet w upale czy nad wodą.

Autor: L’Oréal Paris/ Materiały prasowe

SOFT‑FOCUS LIPS

Dopełnieniem looku są usta w trendzie Soft‑Focus Lips. Zamiast precyzyjnych konturów – miękkie, rozmyte krawędzie. Sekret tkwi w artystycznym wykorzystaniu kultowej Color Riche – szminki i konturówki. Delikatne roztarcie produktu sprawia, że kolor stapia się z ustami, tworząc efekt naturalnego, świetlistego pigmentu.