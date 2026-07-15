Summer ritual – od pielęgnacji do makijażu

Filozofia EISENBERG opiera się na harmonijnym połączeniu skutecznej pielęgnacji i zmysłowych doświadczeń. Letni rytuał to kompleksowe podejście – od przygotowania i regeneracji skóry, przez przywrócenie jej blasku i komfortu, aż po makijaż, który subtelnie podkreśla urodę i pozostaje w pełnej zgodzie z potrzebami cery. Formuły wzbogacone o wyselekcjonowane składniki aktywne pozwalają stworzyć pełen lekkości, skuteczności i przyjemności stosowania. Oto wybrane produkty EISENBERG, dzięki którym codzienna pielęgnacja i makijaż tworzą spójny rytuał piękna inspirowany energią i lekkością lata.

BLASK OD PIERWSZEJ KROPLI

Letnia pielęgnacja wymaga skutecznych rozwiązań, które odpowiadają na różne potrzeby skóry, zapewniając jej regenerację, komfort i odpowiedni poziom nawilżenia. EISENBERG ESSENTIAL BIPHASE ESSENCE to innowacyjny wodno-olejkowy eliksir, który łączy w jednej formule skoncentrowane składniki aktywne o działaniu nawilżającym, odżywczym i przeciwstarzeniowym. Dwufazowa kompozycja wspiera odbudowę bariery ochronnej skóry i przywraca jej miękkość oraz elastyczność. Uniwersalna formuła pozwala stworzyć trzy wyjątkowe rytuały – dla twarzy, ciała i włosów, zamieniając codzienną pielęgnację w kompleksowe doświadczenie pełne komfortu i zmysłowej przyjemności.

SPRAWDŹ: EISENBERG ESSENTIAL BIPHASE ESSENCE, 375 zł/100 ml/sephora.pl

ŚWIEŻE SPOJRZENIE

Delikatna okolica oczu wymaga szczególnej pielęgnacji, zwłaszcza latem, gdy skóra jest narażona na zmęczenie, odwodnienie i działanie czynników zewnętrznych. EISENBERG THE EYE SERUM to formuła, która łączy skoncentrowane działanie liftingujące, nawilżające i rozświetlające, pomagając przywrócić spojrzeniu świeżość oraz zdrowy, młodzieńczy blask. Dzięki połączeniu peptydów ryżu, ekstraktów roślinnych i autorskiej Formuły Trio-Molecular® serum wspiera redukcję widoczności cieni, obrzęków oraz drobnych zmarszczek. Lekka żelowa konsystencja otula skórę komfortem, poprawiając jej napięcie i wygładzenie – dla promiennego spojrzenia każdego dnia.

SPRAWDŹ: EISENBERG THE EYE SERUM, 399 zł/15 ml/sephora.pl

OCHRONA POD LETNI MAKIJAŻ

Latem ochrona skóry przed promieniowaniem UV staje się kluczowym elementem codziennego rytuału piękna. EISENBERG THE IDEAL PROTECTION łączy skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV, światłem niebieskim i zanieczyszczeniom środowiskowym z pielęgnacją anti-age. Lekka, kremowa emulsja wzmacnia barierę ochronną skóry, intensywnie ją nawilża i przywraca jej naturalny blask. Dzięki synergii aktywnych składników oraz Formule Trio-Molecular® produkt wzmacnia jej naturalną barierę ochronną skóry. Dzięki komfortowej formule produkt doskonale sprawdza się również jako baza pod letni makijaż – wygładza skórę, przygotowując ją na aplikację kolejnych produktów, a jednocześnie pomaga zachować jej świeży i promienny wygląd przez cały dzień.

SPRAWDŹ: EISENBERG THE IDEAL PROTECTION, 639 zł/50 ml/sephora.pl

LEKKOŚĆ I LETNI BLASK SKÓRY

Latem makijaż powinien podkreślać naturalne piękno skóry, pozostając lekki, świeży i komfortowy przez cały dzień. EISENBERG FLAWLESS SERUM FOUNDATION łączy właściwości pielęgnacji i makijażu, zapewniając subtelne krycie, wygładzenie oraz promienne, naturalne wykończenie. Ultradelikatna formuła tworzy efekt „drugiej skóry”, wyrównując cerę i podkreślając jej zdrowy blask. Dzięki Formule Trio-Molecular® oraz kompleksowi składników wygładzających podkład zapewnia natychmiastowy komfort, jedwabistą strukturę i perfekcyjne wykończenie – idealne do letniego makijażu w stylu effortless glow.

SPRAWDŹ: EISENBERG FLAWLESS SERUM FOUNDATION, 245 zł/30 ml/sephora.pl

NATURALNIE PODKREŚLONE SPOJRZENIE

Letni makijaż to przede wszystkim świeżość i podkreślenie naturalnych atutów urody. EISENBERG J.E. ARCHIBROWS pozwala z łatwością nadać brwiom idealny kształt, zachowując lekki i elegancki efekt. Ultracienka końcówka umożliwia precyzyjne odtworzenie pojedynczych włosków, subtelne wypełnienie ubytków oraz perfekcyjne wymodelowanie łuku brwiowego. Formuła wzbogacona o wosk Rhus Succedanea zapewnia doskonałą przyczepność i długotrwały rezultat, a dołączona szczoteczka spoolie pozwala naturalnie rozblendować kolor. Efekt? Wyraziste, ale nadal naturalnie wyglądające brwi, które idealnie dopełniają letni makijaż w stylu effortless beauty.

SPRAWDŹ: EISENBERG J.E. ARCHIBROWS, 165 zł/0,04 g/sephora.pl

WYJĄTKOWY BLASK LATA

Latem makijaż nabiera lekkości, a światło staje się najpiękniejszym elementem wykończenia. EISENBERG J.E. DIVINE to wyjątkowy duet rozświetlaczy, który pozwala podkreślić naturalne piękno skóry i subtelnie wymodelować rysy twarzy, tworząc wielowymiarowy efekt promiennej cery. Kremowa, jedwabista formuła bez talku łączy szlachetne pigmenty rozświetlające z innowacyjną technologią, zapewniając lekkie, długotrwałe i perfekcyjnie blendujące się wykończenie. Odcienie 01 Moonlight i 02 Sunlight pozwalają budować efekt od delikatnego, świeżego glow po bardziej wyrazisty, słoneczny blask – idealny do letniego makijażu inspirowanego światłem.

SPRAWDŹ: EISENBERG J.E. DIVINE, 299 zł/7 g/sephora.p