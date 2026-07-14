Najbardziej kultowy krem w historii w nowej odsłonie

NIVEA CARE 7W1 to linia intensywnie pielęgnujących kremów o wyjątkowo lekkiej konsystencji, zapewniająca do 48 godzin nawilżenia. Formuły szybko się wchłaniają i nie pozostawiają uczucia lepkości i tłustego filmu. Łączą skuteczność działania z przyjemnym uczuciem komfortu na skórze i przystępną ceną (1 słoiczek to aż 100ml produktu). Linię tworzą cztery produkty odpowiadające najczęstszym potrzebom pielęgnacyjnym.

NIVEA CARE 7W1 ODŻYWCZY ULTRA-LEKKI KREM DO TWARZY

Idealny dla skóry suchej. Dzięki zawartości aminokwasów intensywnie nawilża, pozostawiając skórę miękką i gładką. Formuła zapewnia głębokie odżywienie, łagodzi skórę. Sprawdza się jako baza pod makijaż.

NIVEA CARE 7W1 ULTRA-LEKKI KREM DO TWARZY WYRÓWNUJĄCY KOLORYT

Pomaga wyrównać koloryt skóry i przywraca jej naturalny blask. Wygładza, nadaje zdrowy wygląd, a dzięki systemowi filtrów UVA/UVB SPF 15 chroni skórę i zapobiega powstawaniu przebarwień. Odpowiedni do stosowania pod makijaż.

NIVEA CARE 7W1 ULTRA-LEKKI KREM DO TWARZY NA NOC

Wspomaga naturalne procesy odnowy skóry podczas snu. Wzmacnia barierę ochronną, intensywnie nawilża, a dzięki zawartości prowitaminy B5 sprawia, że rano skóra wyglądana wypoczętą, świeżą i bardziej elastyczną.

NIVEA CARE 7W1 PRZECIWZMARSZCZKOWY ULTRA-LEKKI KREM DO TWARZY

Redukuje zmarszczki i niweluje pierwsze oznaki starzenia się skóry. Sprawia, że skóra staje się bardziej jędrna i gładka. Sprawdza się jako baza pod makijaż.

Wszystkie kremy z linii NIVEA CARE 7w1 łączy ultralekka konsystencja, dzięki której świetnie sprawdzają się zarówno rano przed wyjściem do pracy, po treningu, jak i w ciągu dnia, kiedy skóra potrzebuje dodatkowej dawki nawilżenia. Produkty dostępne są w praktycznych opakowaniach o pojemności 100 ml, które zmieszczą się w torbie sportowej czy kosmetyczce podróżnej.

Linia została opracowana z myślą o konsumentach już od 20. roku życia, którzy oczekują widocznych efektów i prostych rytuałów pielęgnacyjnych. Nowe kremy łączą wysokiejjakości składniki aktywne z lekkimi formułami i atrakcyjną ceną, oferując codzienną pielęgnację dostępną dla każdego.

Autor: Nivea/ Materiały prasowe