Kobiety narzekają na takie fryzury latem. Są niewygodne i wymagają ciągłej stylizacji. Najgorsze fryzury na lato

Lato sprzyja odważnym zmianom wizerunku, jednak wiele popularnych fryzur może stać się prawdziwą udręką w upalne dni, wymagając ciągłej stylizacji.

Zapomnij o długich, rozpuszczonych włosach, ciężkich grzywkach i ciasnych upięciach, które powodują przegrzewanie i nieestetyczne przetłuszczanie się.

Sprawdź, dlaczego te "najgorsze" uczesania rujnują letni komfort i jak uniknąć ciągłej stylizacji, by cieszyć się lekkością i świeżością przez cały sezon.

Jak wybrać fryzurę na lato?

Lato to czas, w którym wiele pań decyduje się na radykalną zmianę swojej dotychczasowej fryzury. Kobiety nabierają odwagi do zmian koloru czy strzeżenia, chcąc zaskoczyć swoich bliskich nowym wyglądem. Fryzjerzy zauważają trend, że właśnie w miesiącach letnich panie najchętniej wybierają zabiegi rozjaśniania pasm i strzyżenia. Jednak wiadomo, że każda zmiana uczesania powinna być przemyślana i najlepiej, aby była skonsultowana z doświadczonym stylistą, który dobierze nam fryzurę i koloryzację do naszej urody. W przeciwnym razie ślepe podążając za trendami możemy uzyskać niezadowalający efekt. Latem warto także uważać na niektóre uczesania, gdyż potrzeba ich ciągłego stylizowania może powodować u ans spory dyskomfort.

Kobiety narzekają na takie fryzury latem. Są niewygodne i wymagają ciągłej stylizacji

Najgorsze fryzury dla kobiet na lato to takie, w których jest nam zbyt gorąco, a włosy wymagają częstej stylizacji i używania wielu kosmetyków utrwalających. Nie oszukujmy się - latem każda kobieta chce czuć się lekko i świeżo, w związku z tym i taka powinna być jej fryzura. Dlatego latem odpadają wszelkie uczesania, które trzeba tapirować, czy prostować. Dlaczego? To najgorsze fryzury dla kobiet na lato. I o ile będą świetnie prezentować się o każdej innej porze roku, w pracy, czy na imprezie, to na pewno nie sprawdzą się podczas upału. Będzie nam w nich gorąco, a włosy szybko się przetłuszczą i w efekcie stracą swój urok. Uczesania wymagające ciągłej stylizacji nie nadają się także na wakacje, które zamierzamy spędzić na plaży. Przecież chyba żadna kobieta nie bierze ze sobą prostownicy czy lakieru do włosów na plażę.

To najgorsze fryzury dla kobiet na lato

Oto lista fryzur, które mogą być "najgorsze" na lato, i dlaczego:

Długie, rozpuszczone włosy bez żadnego upięcia

Dlaczego nie: To klasyk, który w lecie staje się koszmarem. Włosy opadające na kark i ramiona powodują, że jest nam gorąco, a pot sprawia, że stają się ciężkie i nieświeże. Dodatkowo, plączą się na wietrze i przeszkadzają w każdej aktywności.

Bardzo gładkie i proste fryzury (szczególnie te wymagające prostowania)

Dlaczego nie: Wysoka wilgotność powietrza to wróg prostych włosów. Nawet po długim prostowaniu, włosy szybko zaczną się puszyć i falować pod wpływem wilgoci i potu. To walka z wiatrakami, która w lecie jest podwójnie frustrująca.

Gęste, ciężkie grzywki (zwłaszcza proste, opadające na czoło)

Dlaczego nie: Grzywka na czole to prosty przepis na spocone czoło, przetłuszczające się włosy i potencjalne wypryski. Wiatr i wilgoć sprawiają, że grzywka traci kształt i zamiast dodawać uroku, może irytować.

Zbyt ciasne upięcia i koki

Dlaczego nie: Chociaż upięcia są dobrym pomysłem na lato, te zbyt ciasne mogą powodować ból głowy (szczególnie w upale) i dodatkowo obciążać skórę głowy, co sprzyja poceniu. Mogą też osłabiać włosy i powodować ich łamanie.

Fryzury z dużą objętością u nasady (np. mocno tapirzowane włosy, wysokie koki)

Dlaczego nie: Tego typu fryzury mogą być eleganckie, ale w lecie dodają "ciężkości" i mogą sprawiać, że jest nam jeszcze goręcej. Dodatkowo, tapir może się szybko "klapnąć" pod wpływem potu i wilgoci.

Fryzury wymagające ciągłego poprawiania i dużej ilości produktów do stylizacji

Dlaczego nie: W lecie chcemy czuć się swobodnie. Fryzury, które wymagają ciągłego sprawdzania w lusterku, poprawiania i nakładania kolejnych warstw lakieru czy żelu, są po prostu niepraktyczne. Produkty do stylizacji w połączeniu z potem mogą tworzyć nieprzyjemną warstwę na włosach.

Fryzury, które mocno eksponują skórę głowy na słońce

Dlaczego nie: Bardzo krótkie fryzury, ekstremalne przedziałki czy mocno wygolone boki, jeśli nie są chronione kapeluszem czy chustą, mogą prowadzić do poparzeń słonecznych skóry głowy, co jest bolesne i szkodliwe.

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