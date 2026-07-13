To zapachowa premiera tego roku! Perfumy z rąk mistrzów perfumiarstwa. Drzewno-owocowa kompozycja uwodzi i zniewala zmysły

ŻYJ W ZGODZIE ZE SOBĄ

Destin de Balmain Parfum zachęca do podążania złocistą ścieżką przeznaczenia. Kompozycja ta wyraża pojawiające się w przyszłości możliwości, uosabiając niezwykłe, odważne życie bez żadnych ograniczeń.

Czerpiąc inspirację z doświadczenia paryskiego domu mody Balmain i rytmu nowoczesności, zapach ten celebruje istotę samostanowienia i odwagę obierania własnej drogi. To jeszcze bardziej wyrazisty manifest dla osób, które nieugięcie idą do przodu z pewnością siebie, kierując się pasją i zaangażowaniem.

„Destin de Balmain Parfum to wyjątkowo kobiecy, drzewny i owocowy zapach, który potęguję opowieść kompozycji Destin, nadając jej poczucie jeszcze większej głębi, intensywności i nieprzemijającego bogactwa” – powiedział kreator perfum Quentin Bisch. „Cenny absolut kwiatu champaca jest nową nutą w kompozycji Parfum. Bogaty i aksamitny, wnosi do całości kremowe, pełne kwiatowych aromatów ciepło. Jego złocisty, kwiatowy blask pozostawia niezapomniane wrażenie i podbija piękno naturalnej truskawki oraz korzenia drzewa sandałowego”.

ZAPACH: ODWAŻNY, DRZEWNY, OWOCOWY

Zapach otwiera pełna energii, iskrząca się nuta naturalnej truskawki, ukazując ten owoc w jego najbardziej wyrazistej i smakowitej odsłonie, idealnie równoważącej orzeźwiającą świetlistość z delikatnymi zielonymi niuansami. Radosna czerwona truskawka nabiera jeszcze więcej energii dzięki aromatowi różowego pieprzu, dodając lśniącą, korzenną osobowość, która rozświetla otwarcie kompozycji.

W sercu absolut kwiatu champaca – nowa nuta w kompozycji Parfum – roztacza złocisty, bogaty blask. Jego aksamitne płatki rozkwitają kremową wanilią i przywodzącymi na myśl morelę niuansami, a efekt wzmacnia pudrowa elegancja akordu piwonii.

Całość kompozycji osadzona jest na aromacie esencji z korzenia australijskiego drzewa sandałowego, która wnosi kremowe i drzewne bogactwo, nadające jej wyjątkową i zmysłową głębię. Nuty paczuli i piżmowej molekuły zapachowej ambrexolide oraz absolut prażonej fasoli tonka przeplatają się, tworząc zachwycające, smakowite ciepło, podczas gdy absolut masła kakaowego pozostawia po sobie trwałe wrażenia, które nikogo nie pozostawią obojętnym.

Złocista oprawa przeznaczenia

Przywodząca na myśl drogocenny klejnot gra intensywności i światła – zapach Destin de Balmain Parfum otrzymał wyjątkowy, ozdobiony złocistymi elementami flakon w kształcie sześcianu. Ikoniczny motyw labiryntu marki widoczny jest na każdym jego boku, tworząc trójwymiarowe przejścia, które odbijają ukrytą w środku złocistą aurę. Iskrzący się i świetlisty, flakon potęguje odczucie bogactwa kompozycji Parfum.