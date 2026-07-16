Ekspert przeanalizował partie polityczne TikToku. Ma jednoznaczne wnioski

TikTok jest drugą pod względem liczby użytkowników platformą społecznościową w Polsce, co sprawia, że politycy nie mogą jej ignorować w celu dotarcia do szerokiego elektoratu, w tym do najmłodszych wyborców.

Partie polityczne aktywnie adaptują popularne trendy z TikToka i angażują influencerów do tworzenia treści, często o charakterze negatywnego przekazu, ale także budowania wizerunku.

Działania partii na TikToku generują milionowe wyświetlenia, co świadczy o skuteczności tej formy komunikacji.

TikTok ugruntował swoją pozycję jako druga najpopularniejsza platforma społecznościowa w Polsce, gromadząc około 16 milionów użytkowników. Jak podkreśla Mateusz Sabat, ekspert ds. wizerunku politycznego, ten dynamiczny rozwój sprawia, że ignorowanie TikToka przez partie polityczne jest obecnie niemal niemożliwe.

- TikTok jest drugą pod względem liczby użytkowników platformą w Polsce, dlatego trudno, by politycy go pomijali – zauważył w rozmowie z PAP. Dodał również, że choć najmłodsi użytkownicy wciąż stanowią dominującą grupę, zasięg platformy obejmuje coraz szersze segmenty społeczeństwa.

- Z mojej perspektywy ciężko sobie wyobrazić, że politycy pomijają TikToka, no bo jest on jedną z najważniejszych w tej chwili platform, jeśli chodzi o dotarcie do różnych grup wyborców, w tym do tych najmłodszych – wyjaśnił ekspert.

Strategie partii politycznych na TikToku

Partie polityczne aktywnie angażują się w tworzenie treści zgodnych z bieżącymi trendami na TikToku, co pozwala im na osiąganie imponujących wyników oglądalności.

PiS i zaangażowanie influencerów Jednym z przykładów jest materiał opublikowany na oficjalnym profilu Prawa i Sprawiedliwości, w którym wystąpił popularny influencer Kuba Nowosiński, znany w mediach społecznościowych jako „kubanowo”. W tle nagrania, które zdobyło niemal 3 miliony wyświetleń, pojawiły się zdjęcia premiera Donalda Tuska oraz hasło: „Rządzę tak jak śpiewam. Sami oceńcie”. Pozostałe treści publikowane przez PiS również nawiązują do aktualnych trendów, generując wielomilionowe zasięgi. Profil partii obserwuje obecnie 186,1 tys. użytkowników. Mateusz Sabat interpretuje tę strategię jako próbę zniechęcenia młodych odbiorców do obecnego rządu.

- Zakładam, że to jest bardziej próba zniechęcenia odbiorców z Tik Toka do rządu i obecnej koalicji rządzącej niż próba walki o głosy dla siebie, bo wiemy, że PiS przynajmniej według aktualnych sondaży, zbyt dobrze w tej grupie najmłodszej nie wypada – ocenił ekspert.

W odpowiedzi na działania PiS, Koalicja Obywatelska, której konto na TikToku obserwuje 286,4 tys. użytkowników, również wykorzystała trend z influencerem. Partia opublikowała nagranie z udziałem „conceptmaćka”, który sparodiował materiał „kubanowo”. W tej wersji w tle znalazły się zdjęcia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, a hasło brzmiało: „Jestem tak samo odklejony jak śpiewam. Oceńcie sami”. To nagranie osiągnęło 998,2 tys. wyświetleń.

Różnorodne podejścia komunikacyjne

Nie wszystkie strategie polityków na TikToku opierają się wyłącznie na negatywnych treściach. Przykładem odmiennego podejścia jest poseł Koalicji Obywatelskiej, Michał Kołodziejczak, który zdobywa popularność na platformach społecznościowych, prezentując się w nowej roli. Zdaniem Mateusza Sabata, Kołodziejczak prowadzi "ciekawą i nieoczywistą strategię w swojej komunikacji", co jest związane z jego złożoną sytuacją polityczną, m.in. jako byłego wiceministra rolnictwa.

- Wydaje mi się, że to jest zejście z typowej konwencji polityka na rolę trochę takiego influencera. On się wpisuje też w trendy, które teraz są dosyć popularne – zauważył Sabat. Kołodziejczak w swoich materiałach relacjonuje życie z perspektywy rolnika, wpisując się w popularny trend „countryside era”, który romantyzuje spokojne, wiejskie życie i bliskość z naturą. Ekspert ocenia, że jest to próba odbudowy wiarygodności w środowiskach osób z mniejszych miejscowości, zwłaszcza wśród młodych mężczyzn związanych z rolnictwem.

Zaangażowanie użytkowników

Według danych Instytutu Monitorowania Mediów za pierwsze półrocze 2026 roku, profil PiS osiągnął najwyższy poziom zaangażowania wśród ugrupowań politycznych na TikToku, notując sumę wyświetleń materiałów na poziomie 42,4 miliona. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z 37,6 miliona wyświetleń. Na trzeciej pozycji uplasowała się Suwerenna Polska, której treści odnotowały 31,4 miliona wyświetleń.

Kolejne miejsca pod względem wyświetleń na TikToku zajęły:

Lewica: 24,4 mln

Konfederacja: 16,2 mln

Partia Razem: 7,7 mln

Polska 2050: 3 mln

Ruch Narodowy: 2,3 mln

PSL: 1 mln

Nowa Fala Joanny Senyszyn: 455,4 tys.

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