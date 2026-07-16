Strażacy wyważyli drzwi. W mieszkaniu znaleziono ciało młodego mężczyzny

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 15 lipca, późnym wieczorem. Jak informuje portal Ostrow24.tv, około godziny 23.00 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie dotyczące jednego z mieszkań w budynku socjalnym przy ul. Wrocławskiej 150B w Ostrowie Wielkopolskim.

Na miejsce skierowano policjantów oraz strażaków. Zgłoszenie dotyczyło braku kontaktu z osobą przebywającą w lokalu. Ponieważ nikt nie otwierał drzwi, strażacy zdecydowali się na ich siłowe otwarcie.

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Po wejściu do mieszkania dokonano dramatycznego odkrycia. Jak podaje Ostrow24.tv, w lokalu znajdowało się ciało około 30-letniego mężczyzny.

Według wstępnych ustaleń zwłoki były w znacznym stanie rozkładu, co może wskazywać, że do śmierci doszło już jakiś czas wcześniej.

Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci oraz prokurator. Funkcjonariusze prowadzą czynności mające wyjaśnić okoliczności śmierci mężczyzny. Na razie nie podano jego tożsamości ani dokładnej przyczyny zgonu.

Śledztwo w tej sprawie trwa.