Tragedia na S6 pod Koszalinem. Nie żyje 6‑letnie dziecko

Dachowanie BMW na 124. kilometrze S6

Do zdarzenia doszło w czwartek, 16 lipca, tuż po godzinie 10:00. Kierujący BMW 35‑letni mężczyzna z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na prawe pobocze, a auto dachowało.

Na miejscu wypadku natychmiast pojawiły się wszystkie służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dramatyczna walka o życie dziecka

W samochodzie podróżowały trzy osoby: kierowca, 22‑letnia pasażerka oraz 6‑letnie dziecko.

Mężczyzna był nieprzytomny – trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Kobietę, ze względu na poważne obrażenia, przetransportowano śmigłowcem LPR.

Najmłodszy pasażer doznał ciężkich obrażeń. Pomimo prowadzonej resuscytacji nie udało się go uratować – dziecko zmarło na miejscu.

- W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby dorosłe, które odniosły obrażenia i zostały objęte pomocą medyczną. Pomimo podjętych działań ratowniczych śmierć na miejscu poniosło 6-letnie dziecko - przekazał asp. Dariusz Schacht z KW PSP w Szczecinie. - Na miejscu działania prowadziły cztery zastępy straży pożarnej.

Droga zablokowana. Policja apeluje o ostrożność

Droga S6 w kierunku Gdańska i Koszalina została całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą korzystać z objazdów wyznaczonych przez policję.

Na miejscu pracują funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora – zabezpieczają ślady, ustalają świadków i badają okoliczności tragedii.

Śledczy analizują wszystkie możliwe scenariusze: błąd kierowcy, nagłe zasłabnięcie, warunki drogowe czy ewentualna awaria pojazdu. Na razie nie wiadomo, dlaczego BMW zjechało na pobocze i dachowało.

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie