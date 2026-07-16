Przed nami najgorszy tydzień wakacji! Burze i upały to zaledwie początek

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-07-16 9:40

Starcie burz z upałami w Polsce zapowiadają eksperci z IMGW. Na mapie pojawiły się ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. To jednak nie wszystko. W nowej prognozie pogody dla Polski widać... najgorszy tydzień wakacji w naszym kraju! Modele pokazują liczby, które mogą zmrozić naszych rodaków.

Piorun uderza w chmurę burzową nocą. Na miniaturze kobieta w płaszczu na plaży. O pogodzie przeczytasz na SE.
Autor: Unsplash.com Burze i upały w prognozach. Potem gwałtowne ochłodzenie i najgorszy tydzień wakacji

Ostrzeżenia IMGW na 16 i 17 lipca. Burze kontra upały w Polsce

W czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizował ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Pomarańczowe alerty przed upałami obowiązują w województwach:

  • lubelskim
  • mazowieckim
  • łódzkim
  • kujawsko-pomorskim
  • wielkopolskim
  • lubuskim
  • świętokrzyskim

- Temperatura maksymalna w czwartek około 30°C, w piątek od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C - wskazuje Instytut w komunikacie, obowiązującym dla Warszawy. Przed burzami IMGW ostrzega południową, południowo wschodnią i południowo zachodnią Polskę. Co więcej, burze i opady deszczu zostaną z Polakami przez cały weekend. Od 18 lipca będziemy też notować ochłodzenie. Upały będą z nami tylko przez kilkadziesiąt godzin. Kolejny tydzień przyniesie... diametralne zmiany.

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Najgorszy tydzień wakacji w prognozie pogody

Złe wieści dla wszystkich, którzy zaplanowali urlop na przedostatni tydzień lipca. Zamiast przyjemnych temperatur, Polacy odczują powiew jesieni! Szczegóły dobrze widać na wizualizacji modelu EMCWF. Eksperci z IMGW przeanalizowali liczby. W oczy rzuca się anomalia, którą rzadko spotkamy w lipcu. Zobaczcie te dane:

Pogoda na końcówkę lipca i sierpień, model ECMWF od IMGW
Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda na końcówkę lipca i sierpień, model ECMWF od IMGW

We wtorek i w środę (22-23 lipca) temperatury maksymalne w kraju mają "dobić" do zaledwie 22-23 stopni Celsjusza. W centralnej, południowej i północnej Polsce przydadzą się parasole. 

Na wyraźne ocieplenie przyjdzie nam poczekać do ostatnich dni lipca. A wcześniej stwierdzenia o najgorszym tygodniu wakacji nie będą nadużyciem. Jeśli jesteście zwolennikami gorąca, a nawet upałów, to plany urlopowe najlepiej odłożyć do drugiej dekady sierpnia. Należy jednak przypomnieć, że prognozy długoterminowe mogą ulec zmianie. Codziennie będziemy je aktualizować w pogodowym oddziale "Super Expressu" i w lokalnych serwisach.

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