Pogoda w Toruniu: 17-19 lipca

Nadchodzący weekend w Toruniu zapowiada się pod znakiem wyraźnej zmiany aury. Prognozy wskazują, że mieszkańcy doświadczą zarówno bardzo wysokich temperatur i opadów deszczu, jak i niemal bezchmurnego nieba. Każdy kolejny dzień przyniesie odczuwalne ochłodzenie.

Piątek z upałem i chmurami

Początek weekendu, 17 lipca, będzie najcieplejszym dniem w prognozie. Termometry w Toruniu w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet około 33 stopni Celsjusza. Noc również będzie bardzo ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie 20°C. Mimo wysokiej temperatury, niebo będzie w większości zasłonięte przez chmury. Możliwe są także niewielkie opady deszczu. Wiatr pozostanie słaby, osiągając prędkość około 3 m/s.

Sobota przyniesie ochłodzenie i deszcz

Sobota, 18 lipca, przyniesie wyraźne załamanie pogody. Temperatura maksymalna spadnie do około 27°C, co będzie odczuwalną zmianą po upalnym piątku. Noc będzie chłodniejsza, ze spadkiem temperatury do około 18 stopni. To będzie również najbardziej deszczowy dzień weekendu – prognozowane są opady na poziomie blisko 6 mm. Niebo przez cały dzień pozostanie mocno zachmurzone. Wiatr nieco przybierze na sile, wiejąc z prędkością około 4 m/s.

Słoneczny i spokojny koniec weekendu

Z kolei niedziela, 19 lipca, zapowiada się zupełnie inaczej. To będzie najchłodniejszy dzień weekendu, ale jednocześnie najbardziej pogodny. Temperatura w ciągu dnia osiągnie maksymalnie 25 stopni, a w nocy spadnie do około 16°C. Najważniejszą informacją jest jednak brak opadów i niemal bezchmurne niebo. Po dwóch dniach z chmurami, w Toruniu w końcu zaświeci słońce. Wiatr osłabnie, wracając do prędkości około 3 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Toruniu?

Zmienna aura może wpłynąć na weekendowe plany. Piątkowy upał, mimo chmur, może zachęcać do szukania ochłody nad wodą lub w klimatyzowanych miejscach. Z kolei deszczowa sobota to dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w kinie czy spotkania w kawiarniach. Pogodna i słoneczna niedziela będzie natomiast idealną okazją do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, na przykład podczas długiego spaceru po miejskich parkach czy wycieczki rowerowej.

Dane pogodowe: OpenWeather