Trzy osoby zginęły na drogach w Toruniu. Ujawnili nowe fakty o 25-letnim kierowcy

Tragiczna noc w Toruniu. Nie żyją trzy osoby

O porażającym bilansie nocy z 11 na 12 lipca pisaliśmy w tym miejscu. 11 lipca przed godziną 23:00 koszmar rozegrał się na ul. Szosa Lubicka. - 42-letni kierujący osobowym fordem najechał na 70-latkę przemierzającą przejście dla pieszych na wózku inwalidzkim. Mężczyzna był trzeźwy. Kobieta została przetransportowana do szpitala, gdzie po krótkim czasie zmarła - przekazała "Super Expressowi" podkom. Dominika Bocian z biura prasowego KMP w Toruniu.

Sprawę bada Prokuratura Rejonowa Toruń Wschód. Wiemy na pewno, że tego dnia panowały trudne warunki atmosferyczne. Czy to poślizg samochodu był główną przyczyną tragedii? - Oprócz kierowcy Forda przesłuchani będą pasażerowie tego auta oraz dwie osoby towarzyszące 70-letniej kobiecie, która na wózku inwalidzkim przemierzała przejście dla pieszych. W ustaleniu okoliczności pomogą też zapewne nagrania z kamer umieszczonych na budynkach znajdujących się w pobliżu - informuje "Gazeta Pomorska".

25-latek zatrzymany po tragedii na ul. Poznańskiej

Jeszcze więcej emocji wzbudza sprawa wypadku przy ul. Poznańskiej. Do tego dramatu doszło 12 lipca, ok. godziny 5:30. Osobowy seat uderzył w przydrożne drzewo. Za kierownicą pojazdu znajdował się 25-latek. Policjanci ustalili, że był trzeźwy. Do szpitala trafiły cztery osoby. Lekarze walczyli o życie 23- i 40-latka. Niestety, jeszcze przed południem spłynęły tragiczne wieści o śmierci 2 mężczyzn.

Okoliczności wypadku wyjaśniają toruńscy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód. Do sprawy został zatrzymany 25-letni kierowca. Biegli zbadają, czy mógł być pod wpływem środków odurzających. Na 14 lipca zaplanowano czynności z młodym mężczyzną, tego samego dnia mamy poznać wyniki badań.

- Od wyników badań zależy kwalifikacja czynu. Śledztwo jest w toku - mówi "Super Expressowi" prokurator Joanna Becińska z Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód. Materiał będzie aktualizowany!

Prędkość i nieostrożność zabija! Jest apel służb

Notujemy lato z wyjątkowo zmienną pogodą, a co za tym idzie - warunki na drogach są dalekie od idealnych. - Policjanci apelują o rozwagę za kierownicą, dostosowanie prędkości do warunków na drodze i zaplanowanie odpoczynku podczas długich podróży - podkreśla podkomisarz Dominika Bocian.

Nasza redakcja przyłącza się do tych apeli. O ewentualnych utrudnieniach będziemy pisać w lokalnych oddziałach "SE".

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