Jedna osoba nie żyje, cztery trafiły do szpitala. Tragiczny wypadek na DK58

Do zdarzenia doszło na 61. kilometrze drogi krajowej nr 58, na odcinku między Szczytnem a Starymi Kiełbonkami. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych śmierć poniosła jedna osoba. Cztery kolejne zostały ranne i wymagały pomocy medycznej.

Po wypadku trasa została całkowicie zablokowana. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, a kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami.

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Jak poinformowała PAP dyżurna Oddziału GDDKiA w Olsztynie Anita Borowska, ruch na odcinku Szczytno – Stare Kiełbonki w miejscowości Zielonka został już przywrócony.

Grób Krzysztofa W. który zginął w wypadku na ul. Księcia Józefa w Krakowie

Zderzenie trzech aut na S7 pod Rychnowem. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. Zdjęcia: