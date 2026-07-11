Gdzie w niedzielę będzie burza? W tym województwie na pewno zagrzmi!

Gdzie jutro będzie burza? IMGW wskazuje regiony. Sprawdź prognozę pogody na niedzielę 12 lipca

W niedzielę, 12 lipca Polska nadal będzie pod wpływem niżu znad Białorusi. Będzie on oddziaływał przede wszystkim na wschodnią część kraju. Zachód znajdzie się pod wpływem wyżu znad północnego Atlantyku. Według IMGW do Polski będzie napływać chłodne powietrze polarne morskie, a ciśnienie atmosferyczne zacznie stopniowo rosnąć.

Największe prawdopodobieństwo burz prognozowane jest w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. Synoptycy zapowiadają tam duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Temperatura wyniesie od 20 do 23 stopni Celsjusza. W Olsztynie termometry pokażą około 22 stopni, w Suwałkach 20, a w Białymstoku 21 stopni. W czasie burz należy spodziewać się silniejszych porywów wiatru.

Burze mogą pojawić się także na Pomorzu i w województwie zachodniopomorskim, jednak tylko na wschodzie tych regionów. Tam prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, z przelotnym deszczem. Temperatura wyniesie od 23 do 26 stopni, a nad morzem około 20 stopni.

Tym razem spokojnie na południu Polski. Tam na razie bez burzowej pogody

Ryzyko burz obejmuje również część województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. IMGW wskazuje, że mogą one wystąpić głównie na wschodzie tych regionów. Na zachodzie będzie cieplej – nawet do 27 stopni Celsjusza. W czasie burz możliwe są silniejsze podmuchy wiatru.

Przelotne opady deszczu i miejscami burze prognozowane są także dla Mazowsza, Lubelszczyzny i województwa łódzkiego. Temperatura wyniesie tam od 20 do 24 stopni. W Warszawie spodziewane są 23 stopnie, w Łodzi 22, a w Lublinie 21 stopni.

Spokojniejsza pogoda czeka mieszkańców południa kraju. W województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim prognozowane są przelotne opady deszczu, ale bez burz. Temperatura wyniesie od 20 do 26 stopni, a w rejonach podgórskich będzie chłodniej.

Podobnie będzie w Małopolsce, na Podkarpaciu i w województwie świętokrzyskim. Tam również wystąpią przelotne opady deszczu, ale IMGW nie prognozuje burz. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 23 stopni, a w rejonach podgórskich od 18 do 20 stopni.

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