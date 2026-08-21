W sobotę Nidzica zagra w rytmie disco polo. Na scenie Ronnie Ferrari i mocna ekipa

Jeśli lubicie klimat letnich festynów, swojskiej zabawy i koncertów, przy których nogi same rwą się do tańca, to 22 sierpnia 2026 roku warto obrać jeden kierunek - Park nad Jeziorkiem Miejskim w Nidzicy. To właśnie tam odbędą się Dożynki w Gminie Nidzica, a w programie nie zabraknie tego, co fani gatunku cenią najbardziej, czyli koncertów z wyraźnym disco-polowym sznytem.

Najgłośniejszym nazwiskiem w muzycznej części wydarzenia jest Ronnie Ferrari, ale to dopiero początek. Na scenie pojawią się też Spontan, Fajzer, Śparogi i Wrzos. Taki zestaw zapowiada dzień, który zacznie się tradycyjnie, a skończy tanecznie i bardzo energetycznie.

Najważniejsze godziny. Tak wygląda plan dnia w Nidzicy

Organizatorzy rozpisali wydarzenie od przedpołudnia do wieczora, więc można zaplanować sobie cały dzień na miejscu. Program prezentuje się następująco:

11:00 - Msza Święta w kościele pw. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika

- Msza Święta w kościele pw. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika 12:15 - przemarsz uczestników święta z kościoła nad Jeziorko Miejskie

- przemarsz uczestników święta z kościoła nad Jeziorko Miejskie 12:30 - uroczyste otwarcie imprezy

- uroczyste otwarcie imprezy 13:00 - konkurs „Najlepszy Chłopski Garnek - Kociołek z Płodów Ziemi Nidzickiej”

- konkurs „Najlepszy Chłopski Garnek - Kociołek z Płodów Ziemi Nidzickiej” 14:00 - warsztaty rękodzielnicze

- warsztaty rękodzielnicze 15:30 - koncert zespołu Wrzos

- koncert zespołu 17:00 - koncert zespołu Śparogi

- koncert zespołu 18:00 - koncert Ronniego Ferrari

- koncert 19:20 - koncert zespołu Fajzer

- koncert zespołu 20:30 - koncert zespołu Spontan

To oznacza jedno - kto przyjedzie wcześniej, złapie nie tylko koncerty, ale też cały dożynkowy klimat, który w takich miejscach buduje najlepszą atmosferę do wspólnej zabawy.

Ronnie Ferrari przyciąga uwagę. Ten występ może być jednym z najmocniejszych punktów wieczoru

W line-upie najmocniej świeci nazwisko Ronnie Ferrari, artysty doskonale kojarzonego przez fanów tanecznych hitów i lekkich, imprezowych numerów. Jego koncert zaplanowano na 18:00, czyli w idealnym momencie, kiedy publiczność jest już rozgrzana, a dożynkowa zabawa wchodzi na najwyższe obroty.

To wykonawca, który potrafi w kilka chwil zrobić pod sceną prawdziwe poruszenie. Jego repertuar jest rozpoznawalny, wpadający w ucho i po prostu stworzony do wspólnego śpiewania. Właśnie takie występy często stają się momentem, o którym mówi się jeszcze długo po zakończeniu imprezy.

Spontan, Fajzer, Śparogi i Wrzos. Będzie ludowo, tanecznie i bardzo swojsko

Choć to Ronnie Ferrari może dla wielu być głównym magnesem, reszta składu również ma swoje mocne argumenty. Spontan, który zamknie koncertową część imprezy o 20:30, może zadbać o finał z prawdziwym przytupem. To właśnie końcówka takich wydarzeń najczęściej zamienia się w największą potańcówkę pod chmurką.

Fajzer, zaplanowany na 19:20, dołoży do tego solidną dawkę tanecznej energii, a wcześniej scenę przejmą Śparogi i Wrzos. Taki układ koncertów sprawia, że publiczność dostanie przekrój brzmień bardzo bliskich temu, co w disco polo i muzyce rozrywkowej lubiane jest najbardziej - melodyjność, prosty przekaz i rytm, przy którym trudno ustać w miejscu.

Chłopski garnek i rękodzieło: Atrakcje nie tylko dla fanów disco-polo

To wydarzenie nie jest wyłącznie serią występów scenicznych. W Nidzicy czeka również klasyczny dożynkowy program, który buduje klimat całego dnia. Będzie uroczyste otwarcie, przemarsz uczestników, konkurs kulinarny z lokalnym akcentem oraz warsztaty rękodzielnicze.

Dzięki temu jest to propozycja nie tylko dla zagorzałych fanów disco polo. Nawet jeśli ktoś po prostu szuka pomysłu na sobotę, chce spędzić czas z rodziną albo poczuć atmosferę dużego lokalnego święta, tutaj znajdzie coś dla siebie. A kiedy przyjdzie pora koncertów, bardzo łatwo dać się porwać scenicznej energii.

Gdzie odbędzie się wydarzenie i dlaczego warto pojawić się wcześniej

Dożynki w Gminie Nidzica odbędą się w 22 sierpnia, w Parku nad Jeziorkiem Miejskim w Nidzicy. To właśnie tam przeniesie się główna część świętowania po przedpołudniowej mszy i przemarszu uczestników.

Warto pojawić się wcześniej, bo takie wydarzenia żyją nie tylko muzyką, ale też atmosferą miejsca. Zanim na scenie zrobi się naprawdę gorąco, można spokojnie złapać klimat imprezy, zobaczyć atrakcje towarzyszące i wybrać dobre miejsce pod sceną na wieczorne koncerty.

Pogoda na dożynkową zabawę. Warto mieć to na uwadze

Prognoza na sobotę w Nidzicy pokazuje około 17°C i jedynie minimalne ryzyko opadów, choć może pojawić się lekki deszcz. Na plenerową zabawę to nadal całkiem dobry układ, ale ponieważ wieczorem będzie rześko, warto mieć na uwadze, że po zachodzie słońca zrobi się wyraźnie chłodniej.

Przyjazd autem? W Nidzicy można wcześniej namierzyć parking

Osoby planujące przyjazd samochodem mogą wcześniej sprawdzić miejsca postojowe w samej Nidzicy, między innymi Parking przy placu Wolności 1, Bezpłatny Parking w Nidzicy oraz Parking pod zamkiem w Nidzicy. Dobrze zaplanować dojazd z wyprzedzeniem, bo przy dużych wydarzeniach najbliższe miejsca w okolicy szybko się zapełniają.