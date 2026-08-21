Autobus śmiertelnie potrącił pieszego. Tragiczny wypadek w Katowicach

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-21 9:08

Tragiczny wypadek w Katowicach. W piątek, 21 sierpnia, autobus miejski śmiertelnie potrącił mężczyznę przechodzącego przez oznakowane przejście dla pieszych.

Autobus śmiertelnie potrącił pieszego. Tragiczny wypadek w Katowicach
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Do wypadku doszło o godz. 6.19 na skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej i Słowackiego. Oficer prasowy katowickiej policji w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" przekazał, że do potrącenia przez autobus doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych. Obrażenia pieszego okazały się śmiertelne. Zginął na miejscu.

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Policjanci wyjaśniają obecnie wszystkie okoliczności zdarzenia. RMF FM podaje, że kierowca autobusu miejskiego był trzeźwy.

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