Autobus śmiertelnie potrącił pieszego. Tragiczny wypadek w Katowicach

Do wypadku doszło o godz. 6.19 na skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej i Słowackiego. Oficer prasowy katowickiej policji w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" przekazał, że do potrącenia przez autobus doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych. Obrażenia pieszego okazały się śmiertelne. Zginął na miejscu.

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Policjanci wyjaśniają obecnie wszystkie okoliczności zdarzenia. RMF FM podaje, że kierowca autobusu miejskiego był trzeźwy.