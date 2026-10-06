Serio to powiedziała? Anna Mucha porównała Katarzynę Cichopek do Madzi z Sosnowca

Kamil Polewski
Kamil Polewski
Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-10-06 10:53

Katarzyna Cichopek (43 l.) pozwała Paulinę Smaszcz (53 l.) za naruszenie dóbr osobistych. 6 października doszło do rozprawy, na której w charakterze świadka stawiła się koleżanka aktorki po fachu, Anna Mucha (46 l.). Gwiazda "M jak Miłość" po wyjściu z sądowej sali nie gryzła się w język i... porównała powódkę do Madzi z Sosnowca.

Są gwiazdy, które nie boją się głośno wyrażać swoich opinii nawet wtedy, gdy znajdują się w sądzie. Przekonaliśmy się o tym właśnie w trakcie rozprawy po pozwaniu Pauliny Smaszcz przez Katarzynę Cichopek. Anna Mucha serio to powiedziała?!

Sprawa Cichopek przeciwko Smaszcz. Świadkowie złożyli zeznania

Nie jest tajemnicą, że relacje pomiędzy Katarzyną Cichopek a Pauliną Smaszcz nigdy nie były pozytywne. W końcu czara goryczy się przelała i aktorka znana z "M jak Miłość" pozwała ex-żonę swojego męża za naruszenie dóbr osobistych. 6 października w jednym ze stołecznych sądów odbyła się rozprawa, na której w charakterze świadków stawili się Maciej Kurzajewski i Anna Mucha. Aktorka bez ogródek skomentowała, jak widzi całą sytuację.

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Aktorka, która sama pozwała w przeszłości Paulinę Smaszcz, pojawiła się w sądzie z osobliwym gadżetem. Przed wejściem na salę rozpraw Anna Mucha czytała biografię rzecznika rządu PRL w latach 80., Jerzego Urbana, i dyskutowała o niej z Kurzajewskim. Po złożeniu zeznań przed sądem serialowa Magda Marszałek nie omieszkała wyrazić swojej opinii o sprawie.

Powódkę, czyli Katarzynę Cichopek, porównała do... Madzi z Sosnowca - dziewczynki zabitej przez własną matkę na początku w 2012 roku, co było jedną z najszerzej komentowanych spraw kryminalnych w Polsce. Jak wyjaśniła Mucha, duża liczba publikacji na czyjś temat nie oznacza zgody na takie zainteresowanie.

- Pozwoliłam sobie zauważyć, że to, że jest duża ilość materiałów na czyjś temat, to jeszcze nie znaczy, że to jest coś, czego byśmy sobie życzyli. Madzia z Sosnowca również nie życzyła sobie publikacji na swój temat, a jednak w pewnej chwili była gorącym tematem - powiedziała mediom na sądowym korytarzu.

Na koniec wypowiedzi Anna Mucha postanowiła obrazowo podsumować sprawę Cichopek przeciwko Smaszcz, mówiąc... "wpadło g***o do wentylatora". Myślicie, że Paulinie Smaszcz pójdzie w pięty?

Anna Mucha i Maciej Kurzajewski w sądzie
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Anna Mucha walczy z Pauliną Smaszcz w sądzie. Wydała oświadczenie!
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