Doda w białej sukni z odważnymi wycięciami. Ewa Błaszczyk wybrała garnitur

Doda nie zdecydowała się na skromną kreację. Wokalistka pojawiła się na gali w białej sukni sięgającej ziemi. Uwagę przyciągały przede wszystkim mocno wycięte boki i odkryte plecy. Suknię zdobiło wiązanie wokół szyi. Strój uzupełniały wysoko upięte włosy, dzięki czemu Doda wyeksponowała ramiona i plecy.

Na zupełnie inny fason zdecydowała się Ewa Błaszczyk. Aktorka wybrała biały garnitur, składający się z dopasowanej marynarki i spodni. Jej stylizacja wydawała się zdecydowanie bardziej stonowana niż kreacja wokalistki. Na jednym ze zdjęć widać jednak, że do swojego eleganckiego stroju dobrała obszerną, czerwoną torebkę.

Magdalena Steczkowska błyszczała w srebrnej sukni

Wśród zaproszonych gości znalazła się również Magdalena Steczkowska, która przybyła na galę z mężem, Piotrem Królikiem. Piosenkarka wybrała połyskującą suknię w srebrzystoszarym odcieniu. Kreacja odsłaniała ramiona, a wysokie rozcięcie pozwalało wyeksponować nogę. Trudno było nie zauważyć jej na tle pozostałych stylizacji.

Piotr Królik dopasował strój do wieczorowego charakteru wydarzenia. Założył ciemny garnitur i białą koszulę, którą pozostawił rozpiętą pod szyją. Zrezygnował przy tym z krawata.

Robert Korzeniowski i Przemysław Saleta w czerni

Czerń okazała się jednym z popularniejszych wyborów wśród mężczyzn. Robert Korzeniowski pojawił się w czarnym garniturze i koszuli, a jedynym mocniejszym akcentem w jego zestawie był wzorzysty krawat. Towarzysząca mu żona miała na sobie długą sukienkę bez rękawów w drobną, ciemną kratę . Całość uzupełniła czarną kopertówką i szpilkami.

Również Przemysław Saleta wybrał ciemny zestaw. Bokser i były pięściarz zaprezentował się w klasycznym czarnym garniturze, do którego dobrał koszulę w tym samym kolorze.

Helena Lubomirska-Lanckorońska w stonowanej stylizacji

Na gali pojawiła się także Helena Lubomirska-Lanckorońska z mężem Janem Lubomirskim-Lanckorońskim. Strój Księżnej utrzymany był w ciemnej kolorystyce. Uwagę zwracała narzutka w odcieniu głębokiego granatu, którą zestawiła z bordową torebką. Książę wybrał granatowy garnitur, białą koszulę i bordowy krawat. To właśnie dodatki w tym kolorze ożywiły jego klasyczny zestaw.

Kto prezentował się najlepiej? Obejrzyj zdjęcia w naszej galerii.

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