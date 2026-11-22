Grzegorz Pawlak nowym Mikołajem w Polsacie

Tegoroczny spot promujący Mikołajkowy Blok Reklamowy przenosi widzów do wioski Świętego Mikołaja. Tym razem przygotowania do świąt nie idą zgodnie z planem. Mikołajowa ze zdumieniem odkrywa, że prezenty nie zostały spakowane, a sanie wciąż czekają na załadunek. Szybko okazuje się, że Mikołaj wraz z elfami i reniferem zrobił sobie przerwę. Cała ekipa zebrała się przed telewizorem, by obejrzeć Polsat i wesprzeć w ten sposób chore dzieci.

W postać brodatego bohatera wcielił się w tym roku Grzegorz Pawlak. Zastąpił Piotra Gąsowskiego, który w ostatnich latach był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy tej świątecznej kampanii. Nowy Mikołaj nie jest jednak dla widzów Polsatu zupełnie obcą postacią. Wielu z nich może nie kojarzyć jego twarzy, ale z pewnością zna charakterystyczny głos aktora.

Pawlak od lat współpracuje ze stacją jako lektor. Można go usłyszeć w zwiastunach programów Polsatu, a także w zapowiedziach "Dancing with the Stars. Tańca z Gwiazdami". W tegorocznym spocie występują również Aneta Łapot, Filip Orliński, Kamil Konkol i Jakub Adamski.

Kim jest Grzegorz Pawlak? Ma za sobą lata pracy w teatrze

Grzegorz Pawlak urodził się 19 lutego 1961 roku w Kutnie. Jest absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, którą ukończył w 1987 roku. Karierę zawodową rozpoczął w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. W 1992 roku przeniósł się do Łodzi i związał z tamtejszym Teatrem Powszechnym, w którym pracuje do dziś.

Choć szeroka publiczność kojarzy go przede wszystkim z charakterystycznym głosem, Pawlak ma również doświadczenie przed kamerą. Występował w wielu serialach, a widzowie mogą go kojarzyć przede wszystkim z roli podkomisarza Ryszarda Nowackiego w serialu "Leśniczówka".

W 2015 roku został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Darth Vader i Papa Smerf. Te postacie również mają jego głos

Jednym z najciekawszych obszarów działalności Grzegorza Pawlaka jest dubbing. Aktor użyczał głosu bohaterom znanych produkcji animowanych i filmowych. Widzowie mogli usłyszeć go między innymi jako Dartha Vadera w filmie "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie" z 2016 roku. Z kolei w animacji "Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski" z 2017 roku wcielił się w Papę Smerfa.

Na jego dubbingowej liście znalazł się również Flash z animacji "Zwierzogród". Pawlak pracuje nie tylko jako aktor głosowy, ale także jako reżyser dubbingu.

Piotr Gąsowski nie wystąpił w tegorocznym spocie Polsatu

Zmiana w obsadzie świątecznej kampanii z pewnością zwróci uwagę stałych widzów akcji. Piotr Gąsowski w ostatnich latach wcielał się w Świętego Mikołaja, kontynuując tradycję zapoczątkowaną przez Krzysztofa Kowalewskiego. Nie był jednak obecny w każdej edycji. W 2023 roku, podczas jubileuszowego 20. Mikołajkowego Bloku Reklamowego, stacja postawiła na spot z udziałem 20 Mikołajów i Mikołajek. Wcześniej w tę postać wcielali się również Cezary Żak i Krzysztof Kowalewski.

Tegoroczny, 23. Mikołajkowy Blok Reklamowy zostanie wyemitowany 6 grudnia o godz. 18:45. Całkowity dochód z emisji reklam zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji Polsat. Od 2004 roku do końca 2025 roku dzięki akcji zebrano już 31 921 344,96 zł.

Tegoroczna edycja ma szczególny wymiar również ze względu na jubileusz 30-lecia Fundacji Polsat. Tego samego wieczoru, o godz. 19:55, stacja pokaże retransmisję uroczystej gali przygotowanej z tej okazji.

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