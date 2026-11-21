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Ciało zauważył pracownik przewoźnika
Do zdarzenia doszło w sobotę rano w rejonie dworca autobusowego przy ul. Dworcowej w Koszalinie. Jak podało TVP3 Szczecin, ciało mężczyzny zostało zauważone przez pracownika przewoźnika. Zwłoki znajdowały się na schodach prowadzących do budynku dworca PKS.
Według wstępnych ustaleń zmarły miał około 50 lat. Służby przypuszczają, że był osobą znajdującą się w kryzysie bezdomności.
Na miejscu pracował prokurator
Policja nie przesądza na razie o przyczynach śmierci mężczyzny. Funkcjonariusze prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora.
Będą wykonywane czynności w obecności prokuratora. Ciało ma zostać zabezpieczone do sekcji zwłok, która pomoże ustalić przyczynę śmierci - przekazała mł. asp. Paulina Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.
Śledczy sprawdzają, czy do śmierci doszło z przyczyn naturalnych, czy też mogły przyczynić się do niej inne okoliczności. Odpowiedzi ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok.
Ofiara była osobą w kryzysie bezdomności
Jak poinformował „Głos Koszaliński”, zmarły był osobą w kryzysie bezdomności. Prokurator nadzorujący postępowanie zdecydował o zabezpieczeniu ciała do badań sekcyjnych, które mają pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny zgonu.
Na obecnym etapie postępowania służby nie informują o śladach wskazujących na udział osób trzecich. Ostateczne ustalenia będą jednak możliwe dopiero po zakończeniu czynności procesowych i otrzymaniu wyników sekcji zwłok.
Śledztwo trwa
Dworzec autobusowy w Koszalinie jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w mieście, dlatego zdarzenie wzbudziło duże zainteresowanie mieszkańców. Policja i prokuratura apelują o powstrzymanie się od spekulacji do czasu zakończenia prowadzonych czynności. Na razie wiadomo jedynie, że 50-letni mężczyzna został odnaleziony martwy przed wejściem do budynku dworca, a okoliczności jego śmierci pozostają niewyjaśnione.