Koniec wieloletnich problemów?

Budowa nowego dworca kolejowego w Koszalinie od dawna budziła emocje. Inwestycja, która miała być wizytówką miasta i nowoczesną bramą na Pomorze Środkowe, przez kolejne problemy wykonawcze utknęła w martwym punkcie. Teraz jednak pojawiła się realna szansa na jej pomyślne zakończenie.

PKP poinformowały właśnie o podpisaniu umowy z nowym wykonawcą. Za dokończenie inwestycji odpowiadać będzie firma TEXOM S.A. Wartość kontraktu wynosi blisko 46 mln zł brutto. W najbliższym czasie nastąpi przekazanie placu budowy, a pierwsze roboty mają ruszyć jeszcze przed końcem roku.

– Po perturbacjach inwestycja PKP S.A. w Koszalinie wróciła na właściwe tory i właśnie została zawarta umowa z nowym wykonawcą robót budowlanych – podkreślił Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A. ds. rozwoju i inwestycji.

Mieszkańcy i turyści czekają na nowy dworzec

Koszalin jest jednym z najważniejszych ośrodków Pomorza Środkowego i ważnym punktem na trasie prowadzącej nad Bałtyk. Każdego roku przez miasto przejeżdżają tysiące turystów zmierzających do nadmorskich kurortów.

Nowy dworzec ma być nowoczesnym, funkcjonalnym i dostępnym dla wszystkich pasażerów obiektem. W centralnej części budynku powstanie otwarty pasaż prowadzący do tunelu na perony. Znajdzie się tam również letnia poczekalnia. Zachowane zostaną także historyczne elementy dawnego dworca, w tym pochodzące z 1962 roku sgraffito, które zostanie wyeksponowane za szklanymi elewacjami.

Nowoczesność i dostępność

W północnej części budynku zlokalizowana zostanie przestrzeń pasażerska z kasami, poczekalnią oraz elektronicznymi tablicami przyjazdów i odjazdów pociągów. Z kolei w części handlowej zaplanowano cztery lokale usługowe.

Projekt zakłada pełną likwidację barier architektonicznych. Na dworcu pojawią się ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i niedowidzących, oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz plany dotykowe. Budynek zostanie wyposażony również w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i inteligentne systemy zarządzania.

W planach są także rozwiązania ekologiczne. Na dachu zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, a oświetlenie będzie sterowane automatycznie w celu ograniczenia zużycia energii.

Zmieni się także otoczenie

Przebudowa obejmie nie tylko sam budynek, ale również jego najbliższe otoczenie. Od frontu pojawią się stojaki rowerowe, od strony północnej zatoczka typu kiss&ride, a od południa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz samochodów elektrycznych.

To element szerszego programu inwestycji kolejowych realizowanych przez PKP w województwie zachodniopomorskim. Spółka prowadzi obecnie lub przygotowuje również projekty związane z dworcami w Szczecinie Dąbiu, Międzyzdrojach i Świnoujściu.

Kiedy koniec budowy?

Choć mieszkańcy zapewne chcieliby zobaczyć nowy dworzec jak najszybciej, na finał inwestycji trzeba będzie jeszcze poczekać. Zgodnie z obecnymi założeniami PKP zakończenie prac oraz udostępnienie obiektu pasażerom planuje do końca lipca 2028 roku.

Po latach niepowodzeń i niekończących się problemów sama informacja o podpisaniu umowy jest jednak dla Koszalina ważnym sygnałem. Jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, miasto wreszcie przestanie być kojarzone z niedokończoną budową i odzyska pełnoprawny, nowoczesny dworzec kolejowy.

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