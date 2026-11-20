Ja mówiłem, że 2019 rok to ostatni normalny rok, w którym żyjemy - zapewnił po raz kolejny naszych dziennikarzy Krzysztof Jackowski.

63-letni mieszkaniec Człuchowa jest jednym z najbardziej znanych jasnowidzów w Polsce. Rozgłos przyniosły mu m.in. przepowiednie dotyczące upadku wielkich banków, pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie.

Tym razem nasi dziennikarze zapytali go, co stanie się z cenami paliw. Benzyna i diesel tanieją. Jeszcze niedawno niektórzy obawiali się, że litr najpopularniejszej benzyny może kosztować nawet 10 złotych. Obecnie jej cena na stacjach spadła poniżej 6 złotych.

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Ja już mówiłem i powtórzę to jeszcze raz. Za chwilę znów czeka nas podwyżka cen paliw na stacjach - zapewnia Jackowski.

Jasnowidz zapowiada ogromny kryzys

To jednak nie koniec jego przewidywań. Jackowski zapowiada, że świat czeka poważny kryzys, którego początek ma nastąpić w kwietniu 2027 roku.

Przez ostatnie lata Krzysztof Jackowski mówił o dwóch wojnach, które miały wybuchnąć na świecie. Pierwsza to wojna Rosji z Ukrainą, druga – konflikt na Bliskim Wschodzie. Jasnowidz wielokrotnie podkreślał, że to właśnie sytuacja na Bliskim Wschodzie stanowi ogromne zagrożenie dla świata. Jego zdaniem konflikt może wymknąć się spod kontroli.

Obie wojny się nie zakończą. Będą eskalować - zapewnia.