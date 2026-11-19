Pogoda w Bydgoszczy: 20-22 listopada

Nadchodzący weekend w Bydgoszczy zapowiada się pod znakiem dużego zachmurzenia i stopniowego ochłodzenia. Chociaż początek weekendu będzie jeszcze stosunkowo ciepły i bezdeszczowy, to już od soboty temperatury wyraźnie spadną, a w niedzielę dodatkowo pojawią się opady. Pogoda pokaże więc dwa różne oblicza.

Piątek z najwyższą temperaturą

Piątek, 20 listopada, będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu w Bydgoszczy. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 8 stopni Celsjusza. Nocą jednak temperatura spadnie poniżej zera, do około -1°C. Przez cały dzień na niebie utrzyma się duże zachmurzenie, ale nie przewiduje się żadnych opadów. Wiatr będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Chłodniejsza i wietrzna sobota

W sobotę, 21 listopada, mieszkańcy Bydgoszczy odczują znaczną zmianę temperatury. W ciągu dnia będzie znacznie chłodniej niż w piątek – słupki rtęci wskażą maksymalnie około 4 stopnie Celsjusza. Noc z soboty na niedzielę okaże się najzimniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do około -2°C. Podobnie jak dzień wcześniej, sobota będzie sucha i pochmurna. Nieco silniej powieje wiatr, osiągając prędkość do 5 m/s.

Niedziela przyniesie zmianę. Pojawią się opady

Ostatni dzień weekendu, 22 listopada, utrzyma chłodną aurę z temperaturą w ciągu dnia na poziomie około 4°C. Noc będzie już jednak cieplejsza, z wartościami powyżej zera – około 1 stopnia. Najważniejszą zmianą w pogodzie będzie pojawienie się opadów deszczu, choć będą one niewielkie. Podobnie jak w sobotę, wiatr utrzyma prędkość około 5 m/s, a na niebie nadal dominować będą chmury.

Jak zaplanować weekend przy takiej pogodzie?

Piątek będzie najlepszym dniem na dłuższe spędzanie czasu na zewnątrz, ze względu na najwyższą temperaturę i brak opadów. Sobota również będzie sucha, ale znacznie chłodniejsza, więc na spacery warto wybrać cieplejsze ubrania. Z kolei w niedzielę plany na świeżym powietrzu mogą pokrzyżować opady deszczu, dlatego warto mieć przy sobie parasol lub postawić na aktywności pod dachem.

Dane pogodowe: OpenWeather