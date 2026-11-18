- On się teraz cieszy wolnością, zaś ja żyję w strachu - napisał w mediach społecznościowych pokrzywdzony mężczyzna. Jak wyjaśnił, o tym, że jeden z napastników znalazł się na wolności, dowiedział się z korespondencji wysłanej z Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie. Wiadomość była dla niego szczególnie trudna, bo sprawcy wcześniej brutalnie go zaatakowali i grozili mu śmiercią.

Do zdarzenia doszło w maju 2024 roku na ulicy Grzymały-Siedleckiego w Bydgoszczy. Dwaj napastnicy, grożąc nożem, zażądali od mężczyzny pieniędzy i wartościowych przedmiotów. Przerażony pokrzywdzony oddał im aparat fotograficzny, telefon komórkowy oraz kartę bankomatową. Sprawcy wykorzystali ją później do wypłat z bankomatów i zakupów w sklepach. Łączne straty przekroczyły 9 tys. zł.

Policjanci zatrzymali obu Bydgoszczan zaledwie kilka godzin po rozboju. Młodszy z nich, obecnie 37-latek, odpowiadał nie tylko za rozbój, ale również za 11 kradzieży z włamaniem na konto pokrzywdzonego oraz posiadanie znacznej ilości narkotyków. W jego mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli 100 gramów 2-CB i marihuanę. Obaj mężczyźni zostali skazani na kilkuletnie kary pozbawienia wolności.

Jeden ze sprawców nie wrócił z pracy do więzienia

Jak poinformowała nadkom. Lidia Kowalska z bydgoskiej policji, 9 listopada 2026 roku 37-latek oddalił się z miejsca zatrudnienia na terenie Bydgoszczy. Nie wrócił do Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie, w którym odbywał karę.

Poszukiwania prowadzili policjanci z bydgoskich komisariatów oraz kryminalni z komendy miejskiej. 17 listopada funkcjonariusze namierzyli mężczyznę w jednym z mieszkań w Pakości, w powiecie inowrocławskim. Został zatrzymany, przewieziony do bydgoskiej komendy, a następnie ponownie trafił do jednostki penitencjarnej. Tam będzie kontynuował odbywanie zasądzonej kary.