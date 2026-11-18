Seria wielkich awarii w USA i nie tylko! Microsoft, banki i lotniska. Czy to cyberatak? Władze twierdzą, że nie ma na to dowodów

Seria wielkich awarii w Stanach Zjednoczonych wywołała spory niepokój. W ciągu kilku dni problemy dotknęły Microsoft, amerykańskie banki, systemy lotnicze, a także usługi Apple. Problemy dotknęły między innymi Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) oraz NSA, amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, która miała problemy z wewnętrzną siecią komunikacyjną. Zakłócenia dotyczyły także płatności Apple Pay i platformy Zoom. Czy za wszystkim stoją hakerzy i czy może to być skoordynowany cyberatak? Głos zabrał sekretarz stanu Marco Rubio. Jak informuje „New York Post”, polityk zapewnia, że nie ma żadnych dowodów na powiązanie tych zdarzeń.

Czy USA padły ofiarą wielkiego cyberataku? Rubio zabrał głos

Sekretarz stanu USA Marco Rubio odniósł się do sprawy podczas rozmowy z dziennikarzami na Filipinach.

„Chcę powiedzieć bardzo jasno: nie mamy absolutnie żadnych dowodów. Nie mamy żadnych sygnałów, dowodów ani powodów, by sądzić, że którekolwiek z tych zdarzeń są ze sobą powiązane” – powiedział Rubio, cytowany przez „New York Post”.

Polityk podkreślił, że awaria Microsoftu nie miała związku z problemami FAA, a zakłócenia w lotnictwie nie były powiązane z awariami banków.

Zapewniał też, że nie ma dowodów wskazujących na udział hakerów, organizacji przestępczych czy obcego państwa.

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Rubio przyznał, że seria awarii może budzić obawy.

„W pełni rozumiemy, że jest to niepokojące” – powiedział.

Wyjaśnił, że poszczególne problemy miały różne przyczyny. W niektórych przypadkach zostały one już ustalone, choć są skomplikowane pod względem technicznym.

Dziennikarze zapytali o to, czy w awariach mogła odegrać jakąś rolę sztuczna inteligencja. Rubio nie chciał jednak wyciągać pochopnych wniosków. Zaznaczył, że czasami naprawianie luk w zabezpieczeniach może prowadzić do chwilowych problemów z działaniem systemów.

Sekretarz stanu zapewnił, że amerykańskie służby traktują zagrożenie cyberatakami bardzo poważnie i stale je monitorują i nie ma dowodów, że seria awarii była częścią jednego, zaplanowanego ataku na Stany Zjednoczone.

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Co uległo awarii? 12–17 listopada 2026 roku

Data Firma lub instytucja Co przestało działać? 12–13 listopada Microsoft Outlook, Teams, Microsoft 365, SharePoint i Copilot. Problemy z pocztą, komunikacją i pracą biurową. 16 listopada JPMorgan Chase i inne banki Problemy z dostępem do kont bankowych i płatnościami przez Zelle. Zgłoszenia dotyczyły też Wells Fargo i Bank of America. 17 listopada Apple iCloud, App Store, Apple Music, AppleCare. Zgłaszano też problemy z Apple Pay i logowaniem na konta. 16 listopada United Airlines Awaria systemów spowodowała opóźnienia lotów. 17 listopada NSA – amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego Problemy z wewnętrzną siecią komunikacyjną agencji.

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Secretary of State Marco Rubio says the recent technology disruptions that affected Microsoft, the FAA and major banks are unrelated, with no evidence linking the incidents or suggesting they were caused by hackers, criminals or foreign actors. “We want everyone in America to know that we have absolutely no reason to believe, we have no evidence, no indications of any kind that these incidents are related to each other or that any of them have anything to do with a malign actor, with a cyber criminal, with a disgruntled former employee, with anything along those lines,” Rubio said.— CBS News (@CBSNews) November 18, 2026

NEW: Apple is ruling out a cyberattack after widespread outages disrupted iCloud, Apple Pay, Apple Music and other major services Tuesday. The company says an internal update triggered the disruptions, with most services now restored as teams work to bring the remaining systems back online. The explanation comes after separate technical outages involving the NSA and FAA, which officials also say were not caused by cyber threats. See what caused the disruptions and which services were affected: https://t.co/y7Fn8sM1u6— Fox News (@FoxNews) November 17, 2026

A string of mysterious technology outages is raising new questions about the security and reliability of America’s banking and transportation systems. Chase Bank blames a software bug for its outage, saying there’s no evidence of a cyberattack. But with other major financial institutions reporting problems and United Airlines experiencing a separate disruption that delayed flights, questions remain about the back-to-back failures. The outages have since been resolved, and officials say there’s no indication of a cyberattack. Still, the string of disruptions is leaving Americans wondering what went wrong. @foymeetsworld has the latest on the outages and the growing concerns surrounding them. Download the Fox News app or visit https://t.co/gPHiho67cQ for more.— Fox News (@FoxNews) November 17, 2026