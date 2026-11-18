Seria wielkich awarii w USA i nie tylko! Microsoft, banki i lotniska. Czy to cyberatak? Władze twierdzą, że nie ma na to dowodów
Seria wielkich awarii w Stanach Zjednoczonych wywołała spory niepokój. W ciągu kilku dni problemy dotknęły Microsoft, amerykańskie banki, systemy lotnicze, a także usługi Apple. Problemy dotknęły między innymi Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) oraz NSA, amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, która miała problemy z wewnętrzną siecią komunikacyjną. Zakłócenia dotyczyły także płatności Apple Pay i platformy Zoom. Czy za wszystkim stoją hakerzy i czy może to być skoordynowany cyberatak? Głos zabrał sekretarz stanu Marco Rubio. Jak informuje „New York Post”, polityk zapewnia, że nie ma żadnych dowodów na powiązanie tych zdarzeń.
Czy USA padły ofiarą wielkiego cyberataku? Rubio zabrał głos
Sekretarz stanu USA Marco Rubio odniósł się do sprawy podczas rozmowy z dziennikarzami na Filipinach.
„Chcę powiedzieć bardzo jasno: nie mamy absolutnie żadnych dowodów. Nie mamy żadnych sygnałów, dowodów ani powodów, by sądzić, że którekolwiek z tych zdarzeń są ze sobą powiązane” – powiedział Rubio, cytowany przez „New York Post”.
Polityk podkreślił, że awaria Microsoftu nie miała związku z problemami FAA, a zakłócenia w lotnictwie nie były powiązane z awariami banków.
Zapewniał też, że nie ma dowodów wskazujących na udział hakerów, organizacji przestępczych czy obcego państwa.
Amerykanie zaniepokojeni. Co z udziałem sztucznej inteligencji?
Rubio przyznał, że seria awarii może budzić obawy.
„W pełni rozumiemy, że jest to niepokojące” – powiedział.
Wyjaśnił, że poszczególne problemy miały różne przyczyny. W niektórych przypadkach zostały one już ustalone, choć są skomplikowane pod względem technicznym.
Dziennikarze zapytali o to, czy w awariach mogła odegrać jakąś rolę sztuczna inteligencja. Rubio nie chciał jednak wyciągać pochopnych wniosków. Zaznaczył, że czasami naprawianie luk w zabezpieczeniach może prowadzić do chwilowych problemów z działaniem systemów.
Sekretarz stanu zapewnił, że amerykańskie służby traktują zagrożenie cyberatakami bardzo poważnie i stale je monitorują i nie ma dowodów, że seria awarii była częścią jednego, zaplanowanego ataku na Stany Zjednoczone.
Ktoś naciska na prowadzenie jakiejś wojny, chce wywołać chaos w kraju, a może to faktycznie aż taki niezwykły traf?
Co uległo awarii? 12–17 listopada 2026 roku
|Data
|Firma lub instytucja
|Co przestało działać?
|12–13 listopada
|Microsoft
|Outlook, Teams, Microsoft 365, SharePoint i Copilot. Problemy z pocztą, komunikacją i pracą biurową.
|16 listopada
|JPMorgan Chase i inne banki
|Problemy z dostępem do kont bankowych i płatnościami przez Zelle. Zgłoszenia dotyczyły też Wells Fargo i Bank of America.
|17 listopada
|Apple
|iCloud, App Store, Apple Music, AppleCare. Zgłaszano też problemy z Apple Pay i logowaniem na konta.
|16 listopada
|United Airlines
|Awaria systemów spowodowała opóźnienia lotów.
|17 listopada
|NSA – amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego
|Problemy z wewnętrzną siecią komunikacyjną agencji.