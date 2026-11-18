Awantura na żywo w telewizji! Dziennikarz i komentator pobili się przed kamerami

Co za sceny w telewizji! Podczas programu politycznego na żywo w Armenii wybuchła bójka między dwoma uczestnikami dyskusji. Do szokujących wydarzeń doszło w niedzielę wieczorem podczas programu „Wielka Debata” emitowanego na żywo przez armeńską telewizję państwową. Polityczna debata niespodziewanie zamieniła się w ostrą kłótnię, która zakończyła się rękoczynami.

W centrum awantury znaleźli się dziennikarz Boris Muradyan i komentator polityczny Harutyun Mkrtchyan. Początkowo obaj dyskutowali, siedząc przy swoich stanowiskach. Wystarczyło jednak kilka obraźliwych słów, aby sytuacja całkowicie wymknęła się spod kontroli.

Bójka w studiu telewizyjnym! Padły skandaliczne oskarżenia

Wszystko zaczęło się od wypowiedzi Mkrtchyana, który - raczej metaforycznie, sądząc po kontekście - publicznie oskarżył dziennikarza o zbyt zażyłe kontakty z byłym prezydentem Armenii Serżem Sarkisjanem. Komentator nazwał przeciwnika "polityczną prostytutką", zarzucając mu brak uczciwości i niezależności dziennikarskiej.

Mężczyźni zaczęli na siebie krzyczeć, padały przekleństwa i kolejne obelgi. W pewnej chwili obaj wstali ze swoich miejsc i rzucili się na siebie.

Pięści i szarpanina przed kamerami. Musiała wkroczyć ekipa programu

Na filmie, który obiegł media społecznościowe widać, jak dwaj uczestnicy programu chwytają się za gardła i przepychają po studiu. Wszystko działo się podczas programu na żywo. Moderatorka krzyczała, inni usiłowali rozdzielić rozjuszonych mężczyzn.

Sprawą zainteresowała się armeńska Komisja Telewizji i Radia. Jej przedstawiciele wyrazili zaniepokojenie faktem, że podczas programu na żywo widzowie mogli oglądać sceny przemocy i słuchać wulgarnych wyzwisk. Na razie nie wiadomo, czy dziennikarz i komentator poniosą konsekwencje swojego zachowania.

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🇦🇲📺 INSOLITE | Un échange politique tourne à l’affrontement physique en plein direct sur la télévision publique arménienne. https://t.co/NS4vwBVoxH— LAKAY INFO (@LAKAYINFO1) November 16, 2026

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