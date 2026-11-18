Papież Leon XIV drugi raz uderzył się w twarz w Peru! Pech prześladował go w Limie
Papież Leon XIV miał nie jedną, ale dwie bolesne przygody w Peru! Jak pisaliśmy wczoraj, podczas witania tłumu wiernych przed mszą w Limie jeden z wiernych przypadkowo trafił Ojca Świętego różańcem prosto w oko. Jak się teraz okazało, to nie był koniec.
Do groźnie wyglądającej sytuacji doszło też podczas przejazdu Leona XIV przez jedną z zatłoczonych ulic w Peru. Papież siedział na tylnym siedzeniu czarnego samochodu i machał do zgromadzonych przy drodze wiernych. Nagle kierowca gwałtownie zahamował.
Wtedy siła hamowania rzuciła papieża do przodu. Leon XIV zdołał jednak w ostatniej chwili wyciągnąć ręce i uchronić twarz przed bezpośrednim uderzeniem w oparcie przedniego fotela.
Niebezpieczne chwile w aucie z papieżem. Wszystko się nagrało
Nagranie pokazujące całe zdarzenie pojawiło się w mediach społecznościowych. Nie wiadomo, dlaczego kierowca musiał tak nagle zatrzymać samochód. Na ulicach były tłumy ludzi, którzy chcieli zobaczyć Ojca Świętego, możliwe więc, że w zamieszaniu ktoś wybiegł przed maskę limuzyny.
Nie wiadomo, czy papież miał zapięte pasy bezpieczeństwa. W Peru ich używanie jest obowiązkowe także dla pasażerów podróżujących na tylnych siedzeniach.
Papież dostał różańcem prosto w oko!
W poniedziałek, 16 listopada tuż przed pożegnalną mszą w Limie jeden z wiernych rzucił w stronę Leona XIV różaniec, prawdopodobnie chcąc go podarować Ojcu Świętemu. Papież próbował złapać przedmiot, ale nie zdążył. Różaniec trafił go prosto w oko.
Na nagraniach widać, jak Ojciec Święty pociera oko po uderzeniu. Po chwili ponownie zaczął machać do zgromadzonych wiernych. Nic nie wskazywało na to, aby doznał jakichś istotnych obrażeń.
Podczas 12-dniowej podróży po Ameryce Południowej Leon XIV odwiedził Urugwaj, Argentynę i Peru. W spotkaniach i mszach uczestniczyły ogromne tłumy. Na pożegnalnej mszy w Limie zgromadziło się nawet 1,5 miliona wiernych. Papież podziękował Peruwiańczykom za serdeczne przyjęcie.