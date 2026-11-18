Papież Leon XIV drugi raz uderzył się w twarz w Peru! Pech prześladował go w Limie

Papież Leon XIV miał nie jedną, ale dwie bolesne przygody w Peru! Jak pisaliśmy wczoraj, podczas witania tłumu wiernych przed mszą w Limie jeden z wiernych przypadkowo trafił Ojca Świętego różańcem prosto w oko. Jak się teraz okazało, to nie był koniec.

Do groźnie wyglądającej sytuacji doszło też podczas przejazdu Leona XIV przez jedną z zatłoczonych ulic w Peru. Papież siedział na tylnym siedzeniu czarnego samochodu i machał do zgromadzonych przy drodze wiernych. Nagle kierowca gwałtownie zahamował.

Wtedy siła hamowania rzuciła papieża do przodu. Leon XIV zdołał jednak w ostatniej chwili wyciągnąć ręce i uchronić twarz przed bezpośrednim uderzeniem w oparcie przedniego fotela.

Niebezpieczne chwile w aucie z papieżem. Wszystko się nagrało

Nagranie pokazujące całe zdarzenie pojawiło się w mediach społecznościowych. Nie wiadomo, dlaczego kierowca musiał tak nagle zatrzymać samochód. Na ulicach były tłumy ludzi, którzy chcieli zobaczyć Ojca Świętego, możliwe więc, że w zamieszaniu ktoś wybiegł przed maskę limuzyny.

Nie wiadomo, czy papież miał zapięte pasy bezpieczeństwa. W Peru ich używanie jest obowiązkowe także dla pasażerów podróżujących na tylnych siedzeniach.

Papież dostał różańcem prosto w oko!

W poniedziałek, 16 listopada tuż przed pożegnalną mszą w Limie jeden z wiernych rzucił w stronę Leona XIV różaniec, prawdopodobnie chcąc go podarować Ojcu Świętemu. Papież próbował złapać przedmiot, ale nie zdążył. Różaniec trafił go prosto w oko.

Na nagraniach widać, jak Ojciec Święty pociera oko po uderzeniu. Po chwili ponownie zaczął machać do zgromadzonych wiernych. Nic nie wskazywało na to, aby doznał jakichś istotnych obrażeń.

Podczas 12-dniowej podróży po Ameryce Południowej Leon XIV odwiedził Urugwaj, Argentynę i Peru. W spotkaniach i mszach uczestniczyły ogromne tłumy. Na pożegnalnej mszy w Limie zgromadziło się nawet 1,5 miliona wiernych. Papież podziękował Peruwiańczykom za serdeczne przyjęcie.

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🇵🇪 La camioneta en la que viajaba el papa #LeónXIV estuvo a punto de protagonizar un percance vial en #Lima, #Perú. Videos difundidos en redes sociales muestran al vehículo frenar bruscamente mientras circulaba por las calles de la capital. 📹: Créditos a sus respectivos autores https://t.co/nVjCfsZoRd— El Mexicano (@ElMexicanOnline) November 16, 2026

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