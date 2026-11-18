W ostatnim czasie na odważne zmiany w wyglądzie zdecydowały się nie tylko Margaret czy Magda Tarnowska, ale również Sara James. Młoda artystka dawno wyrosła już z wizerunku małej dziewczynki znanej z programu "The Voice Kids" oraz konkursu Eurowizji Junior. Od momentu wkroczenia w pełnoletność wokalistka regularnie prezentuje się w zupełnie nowych, często wręcz mrocznych odsłonach.

20

Sara James stawia na odważny wizerunek

Zanim jeszcze Sara James osiągnęła pełnoletność, otwarcie deklarowała, że nie przejmuje się internetowym hejtem, ponieważ woli skupiać się na pracy i swoich fanach. W tym samym czasie młoda gwiazda szczerze mówiła również o swoich zmaganiach z zaburzeniami odżywiania. Wokalistka, która zyskała międzynarodowy rozgłos dzięki występom na Eurowizji Junior oraz w amerykańskiej edycji programu "Mam Talent", w jednym z wywiadów udzielonych w 2025 roku bardzo ostro odniosła się do oceniania wyglądu młodych wykonawców. Stwierdziła wówczas wprost, że komentowanie ciał niepełnoletnich artystów jest "obrzydliwe". W czerwcu piosenkarka świętowała 18. urodziny i od tamtej pory coraz chętniej wybiera na publiczne wyjścia znacznie śmielsze kreacje.

Zobacz też: Top 5 najciekawszych przemian w show-biznesie. Mocne metamorfozy gwiazd ostatnich lat

18-latka zrobiła sobie ogromny tatuaż na plecach

W ostatnich tygodniach w garderobie młodej gwiazdy zdecydowanie dominuje czerń. Podczas gali Kobieta Roku Glamour wokalistka odebrała statuetkę z rąk Roxie Węgiel, mając na sobie ciemny, prześwitujący strój. Na tym samym wydarzeniu doskonale bawiła się w towarzystwie słynącej z modowych eksperymentów Margaret. Teraz 18-letnia piosenkarka postanowiła przypieczętować swoją wizerunkową przemianę za pomocą trwałego ozdobienia ciała.

Zamiast delikatnego wzoru Sara James wybrała od razu ogromny tatuaż, który zajął niemal całe jej plecy, ciągnąc się wzdłuż kręgosłupa i rozchodząc na łopatki. Zdjęcia dokumentujące spektakularną zmianę trafiły do sieci za sprawą tatuatora, który pokazał efekt swojej pracy w mediach społecznościowych.

20

Kariera Sary James od wygrania "The Voice Kids" do fotela jurorki

Pochodząca z Ośna Lubuskiego wokalistka rozwijała swój talent muzyczny od dziecka, jednak prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił w 2021 roku. To właśnie wtedy Sara James zwyciężyła w programie "The Voice Kids", a niedługo później, po wygraniu specjalnej odsłony "Szansy na Sukces", reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior, gdzie z piosenką "Somebody" wywalczyła wysokie drugie miejsce. Równolegle na rynku ukazała się jej debiutancka EP-ka, ale młoda gwiazda nie zamierzała zwalniać tempa. Kolejnym krokiem był udział w show "America's Got Talent", w którym jej występ zachwycił jurora Simona Cowella do tego stopnia, że użył on słynnego złotego przycisku.

Zobacz też: Sara James faworytką na Eurowizję 2027. Fani konkursu wskazali wymarzoną reprezentantkę Polski

Kolejny ważny etap nastąpił w 2024 roku, kiedy to piosenkarka wydała swój pierwszy album zatytułowany "Playhouse", który przyniósł jej nominację do prestiżowej nagrody Fryderyka. Artystka miała także okazję współpracować z Margaret oraz Zalią w ramach wspólnego projektu muzycznego Babie Lato. Obecnie jej kariera zatoczyła symboliczne koło, ponieważ w zbliżającej się edycji programu "The Voice Kids", od którego zaczęła się jej własna droga na szczyt, Sara James zasiądzie w fotelu trenerki.

Sonda Sara James - lubisz tę wokalistkę? Tak, jest niesłychanie utalentowana Nie za bardzo Nie mam zdania