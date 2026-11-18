Z parkietu prosto na randkę

Helena Englert od tygodni wylewa siódme poty na sali treningowej przed „Tańcem z Gwiazdami”. Mimo napiętego grafiku i zbliżającego się wielkimi krokami finału show, udaje jej się wygospodarować czas na życie prywatne. Aktorka została przyłapana na randce ze swoim ukochanym Piotrem, z którym spotyka się od ubiegłego roku. Mężczyzna jest znanym fotografem, który współpracuje z artystami, a także jest współwłaścicielem niezależnego serwisu muzycznego.

Parę spotkaliśmy podczas wspólnego śniadania w centrum Warszawy, po którym wybrali się na romantyczny spacer. Zakochani nie kryli bliskości. Roześmiana Helena Englert mocno trzymała partnera za rękę, a uśmiech nie schodził jej z twarzy.

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Skradła serce Piotra, teraz walczy o Kryształową Kulę

Córka aktorskiej pary, Beaty Ścibakówny i Jana Englerta, ma ostatnio wiele powodów do radości. Właśnie awansowała do półfinału programu "Taniec z Gwiazdami" i ogłosiła koncertowe plany na wiosnę przyszłego roku. Wszystkie sukcesy przeżywa wspólnie z ukochanym. Na jej profilu na Instagramie regularnie pojawiają się zdjęcia zrobione właśnie przez niego. Gdy debiutowała na tegorocznym Open'erze, Piotra nie zabrakło obok. Tak samo na Męskim Graniu. Być może pojawi się również w finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami" by kibicować swojej ukochanej w tej trudnej walce. Tym bardziej, że udział w programie kosztuje ją dużo stresu, o czym wielokrotnie mówiła w wywiadach.

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Helena Englert o krok od wpadki na parkiecie!