Przygotowania do filmu "Jantar" ruszyły pełną parą. Pod koniec ubiegłego miesiąca córka wokalistki, Natalia Kukulska, która sprawuje opiekę artystyczną nad projektem, ogłosiła casting na odtwórczynię głównej roli. Do udziału w nim zaproszono kobiety w wieku 18-35 lat, posiadające talent wokalny.

Julia Wieniawa jak Anna Jantar

Zdaniem Joanny Fligiel w rolę zmarłej w 1980 roku gwiazdy polskiej estrady powinna wcielić się Julia Wieniawa. Pisarka wskazała na podobieństwa łączące obie artystki.

Tak sobie teraz myślę, czy Julia Wieniawa nie byłaby najlepsza. Mógłby to być wielki artystyczny przełom i ucieczka od dotychczasowego wizerunku: potrafi śpiewać, grać też, jest w tym samym wieku, co Jantar w chwili śmierci. Myślę, że naprawdę tej aktorce przydałaby się taka rola, żeby mogła udowodnić swój talent aktorski i wokalny wszystkim niedowiarkom - napisała.

Internauci z entuzjazmem zareagowali na ten pomysł. Co na to sama Julia Wieniawa? Okazuje się, że jurorka "Tańca z Gwiazdami" bardzo chętnie podjęłaby się takiego wyzwania. Być może stanowiącego przełom w jej dotychczasowym życiu zawodowym.

Julia Wieniawa tłumaczy się z ocen dla Rupińskiego. To ona zagra Annę Jantar?

Wieniawa zainteresowana zagraniem Anny Jantar

W rozmowie z Eską jurorka "Tańca z Gwiazdami" przyznała, że byłaby zainteresowana zagraniem jednej z największych legend w historii polskiej muzyki. Tym bardziej, że wciąż czeka na przełomową dla swojego portfolio rolę.

To bardzo miłe. Ja dalej czekam na jakąś przełomową w mojej karierze aktorskiej rolę, bo uważam, że jeszcze nie mam takiej na koncie. Wszystko przychodzi w swoim czasie. Jak najbardziej. Anna Jantar? W sumie, jak tak o tym pomyślę... - wyznała.

Okazuje się, że tak jak w przypadku "Lalki", gdzie w roli Izabeli Łęckiej widział ją Daniel Olbrychski, aktorki nie zaproszono na casting.

Nie dostałam takiej propozycji, tak samo jak przy "Lalce", ale chęci są. Jak coś, jestem. Nawet na jakieś zdjęcia próbne. Czemu nie? - dodała artystka.

Zgłoszenia trwają do 20 listopada. Może czas wziąć sprawy w swoje ręce?