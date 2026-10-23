Będzie film o Annie Jantar. Rozpoczęto poszukiwania aktorki

Anna Jantar na dużym ekranie

Wydaje się to niesamowite, ale "Jantar" to pierwsza produkcja opowiadająca o losach tej wyjątkowej artystki. Przypomnijmy, że piosenkarka zyskała sławę na początku lat 70., stając się czołową postacią krajowej estrady. Przeboje takie jak "Tyle słońca w całym mieście" czy "Nic nie może przecież wiecznie trwać" nadal są chętnie słuchane przez kolejne pokolenia.

Niestety, rozwój kariery został brutalnie przerwany. Pod koniec zimy, 14 marca 1980 roku, wracająca z amerykańskiego tournée wokalistka zginęła w katastrofie lotniczej niedaleko warszawskiego Okęcia. Gwiazda zmarła w wieku zaledwie 29 lat, pozostawiając małą, 4-letnią Natalię Kukulską.

PRZECZYTAJ TEŻ: Mama Julii Wieniawy "przyłapana" z młodszym mężczyzną. 52-latka zachwyca urodą! Czym się zajmuje?

Kto zagra Annę Jantar w nowym filmie?

Produkcją filmu "Jantar" zajmuje się Robert Kijak, szef NEXT FILM, znany z pracy przy takich hitach jak "Bogowie" i "Sztuka kochania" oraz tegorocznej "Naszej rewolucji" z Arkadiuszem Jakubikiem w jednej z głównych ról. Za reżyserię odpowiadać będzie Daniel Jaroszek, twórca wielokrotnie nagradzanego "Johnny'ego". Scenariusz współtworzyła z nim Tatiana Zawrzykraj-Kutz ("Szpital św. Anny", "Co wyszeptał nam deszcz"). Obecnie nie ujawniono nazwiska aktorki, która wcieli się w Annę Jantar, ponieważ NEXT FILM właśnie ogłosił szeroki nabór do tej roli. Możliwe, że szansa zostanie dana debiutantce. Potwierdzono również, że przy powstawaniu obrazu pracuje Natalia Kukulska, choć nie sprecyzowano jeszcze zakresu jej obowiązków.

PRZECZYTAJ TEŻ: Wiśniewski i Mandaryna zamieszkają z mamą. Ich Troje nabiera nowego znaczenia

Ostatnie zdjęcia Anny Jantar. Powstały na krótko przed jej tragiczną śmiercią