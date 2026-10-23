Mama Julii Wieniawy "przyłapana" z młodszym mężczyzną. 52-latka zachwyca urodą! Czym się zajmuje?

Marta Wieniawa-Narkiewicz zwykle stoi w cieniu sławnej córki, ale tym razem sama przyciągnęła wszystkie spojrzenia. Mama Julii Wieniawy i menadżerka aktorki niespodziewanie znalazła się na świeczniku. Zdjęcia z jej spaceru w Sopocie z popularnym influencerem Rekinwayem wywołały prawdziwą burzę.

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Kim jest Marta Wieniawa-Narkiewicz?

Marta przez lata konsekwentnie wspierała karierę córki. Zanim zajęła się zarządzaniem jej zawodowymi sprawami, pracowała w nieruchomościach jako agentka. Mniej więcej dekadę temu postawiła jednak na nową ścieżkę i została menadżerką Julii. Dziś pomaga jej podejmować zawodowe decyzje, organizuje współpracę i czuwa nad rozwojem kariery. Jak widać, świetnie jej to wychodzi.

Choć sama nie jest gwiazdą z pierwszych stron gazet, doskonale odnajduje się w świecie show-biznesu i od czasu do czasu pojawia na czerwonym dywanie. Jak wynika z wypowiedzi Julii, mama jest dla niej nie tylko współpracowniczką, ale również jedną z najbliższych osób. W rozmowie z ESKA.pl mówiła:

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Dzięki mojej przedsiębiorczej mamie kupiłam pierwsze mieszkanie w wieku 18 lat. Powiedziała mi: "Julia, masz dobry czas. Zobacz, przychodzą te projekty, jacyś klienci, pierwsze reklamy. Ziarno do ziarnka, aż zbierze się miarka. Kup pierwsze mieszkanie, będziesz miała dobry start, a potem już możesz się bawić" i rzeczywiście tak było. Dopiero jak kupiłam drugie mieszkanie, kupiłam sobie drogą torebkę. (...) Jak masz worek pieniędzy i nie zainwestujesz ich w nic konkretnego, to tam jest taka dziurka i tylko tak ten piasek ucieka, nagle tej kasy nie ma. Dużo znam osób, które obudziły się po takim peaku popularności z niczym, bo nie mieli tych wzorców. Na pewno moja mama bardzo mi w tym pomogła.

Julia Wieniawa i mama. Zgrany duet, ale nie bez spięć!

Ich relacja nie zawsze bywa usłana różami. Julia w rozmowach z mediami przyznawała, że wspólna praca potrafi wywoływać nie tylko pozytywne emocje, a gorszy dzień czasem odbija się na mamie i odwrotnie. Nie oznacza to jednak wcale ani poważnego kryzysu, ani żadnych dramatów.

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My nie lubimy chować urazy. Szybko sobie powiemy, co o sobie myślimy, potem się przytulimy, powiemy sobie, że się kochamy i idziemy dalej. Nie wyobrażam sobie pracy z kimś innym. Jesteśmy naprawdę świetnym teamem i czasami rozumiemy się bez słów, co bardzo przyspiesza działanie - opowiadała Wieniawa w rozmowie z TVN-em.

Kim jest Rekinway? To z nim widziano Martę Wieniawę-Narkiewicz

Teraz oczy internautów skierowały się na Martę z zupełnie innego powodu niż jej znana córka. Paparazzi uwiecznili Wieniawę podczas spaceru w Sopocie - towarzyszył jej 33-letni Mateusz, znany w sieci jako Rekinway. Para trzymała się za ręce, co natychmiast rozpaliło emocje. Marta ma 52 lata, a różnica wieku między nią a jej towarzyszem wynosi 19 lat.

Rekinway to influencer i aktor, który zdobył popularność dzięki internetowym nagraniom o relacjach damsko-męskich. Występował również w takich polskich produkcjach jak "Smoleńsk" i "Świat według Kiepskich".

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