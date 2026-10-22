Młodziutki gwiazdor Instagrama wyrwał matkę Julii Wieniawy. Chodziła z nim za rękę po Sopocie

Mama Julii Wieniawy przyłapana z młodym gwiazdorem Instagrama

Marta Wieniawa jest menedżerką swojej popularnej córki Julii Wieniawy, która od lat czuwa nad rozwojem jej kariery. Nadszedł jednak moment, kiedy to sama Marta znalazła się w centrum uwagi paparazzi. I to nie byle gdzie! Kobieta została przyłapana w Sopocie w towarzystwie 33-letniego przystojniaka. Paparazzi przyłapali 52-letnią Wieniawę podczas przechadzki z 19 lat młodszym mężczyzna. Szli za rękę sopockim parkiem i uliczkami. Uśmiechali się do siebie i okazywali sobie dużo czułości.

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Kim jest 33-letni Rekinway?

Influencer, który używa pseudonimu Rekinway to 33-letni aktor, który na swoim profilu na Instagramie udziela porad kobietom pod hasłem "Jak być kochaną". Właśnie od niego dowiemy się, jak wyglądać atrakcyjnie, być pożądaną i szczęśliwie zakochaną. Mężczyzna ma za sobą doświadczenia na planach filmowych i telewizyjnych. Widzowie mogli zobaczyć go między innymi w filmie "Smoleńsk" z 2016 r. oraz produkcji "Najlepszy", która trafiła do kin rok później.

Na jego aktorskim koncie znalazły się również role w takich serialach jak: "Na sygnale" czy "Świat według Kiepskich". W ostatnim czasie rozwija się przede wszystkim jako twórca internetowy, gdzie występuje pod pseudonimem Rekinway. Przystojny mężczyzna w mediach społecznościowych może pochwalić się dużą liczbą obserwatorów. Jego profil na Facebooku obserwuje ponad 63 tys. osób, a na Instagramie zgromadził 120 tys. obserwujących. Publikuje tam między innymi humorystyczne nagrania, takie jak "Sekret atrakcyjnych singielek" czy "Test atrakcyjnej kobiety". Tego rodzaju materiały przyciągają wielu kobiet.

Przyjaciel Marty Wieniawy zabrał głos

Po tym jak zdjęcia Marty Wieniawy z Rekinway pojawiły się w mediach, mężczyzna postanowił zabrać głos na swoim Instagramie.

Czy facet 19 lat młodszy do dobra partia? Marta, ale są dwa warunki. Nie można wrzucać filmów do internetu i musicie uważać na paparazzi za drzewami

- powiedział na swoim Instagramie.

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